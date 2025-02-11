Трактор рассыпал огромные тюки сена на перекрестке в Бресте 11.02.2025, 10:00

Фотофакт.

Брестским водителям утром 11 февраля пришлось повысить бдительность при движении на одном из городских перекрестков, где трактор рассыпал огромные тюки с сеном, пишет «Виртуальный Брест».

По предварительной информации, сено выпало с трактора при повороте на перекрестке улиц Ковельской и Мытной.

Очевидцы отмечают, что дорога была частично перекрыта, а автомобилистам пришлось лавировать между тюками.

К счастью, никто не пострадал.

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