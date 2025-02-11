Трамп ввел 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия в США 1 11.02.2025, 10:02

Президент заявил, что это «сделает Америку снова богатой»

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 10 февраля, объявил о введении 25% пошлин на весь импорт стали и алюминия в Соединенные Штаты без исключений и льгот.

Об этом сообщает CNN.

«Это большое дело — сделать Америку снова богатой», — заявил Трамп, объявляя о пошлинах.

О планах ввести пошлины на весь импорт в страну стали и алюминия Трамп объявил 9 февраля в самолете по дороге из своего поместья во Флориде на финал Национальной футбольной лиги в Новом Орлеане.

Крупнейшие поставщики стали в США — соседние страны Мексика и Канада. Кроме того, из Канады США импортируют больше всего алюминия.

Во время своего первого президентского срока Трамп вводил 25%-процентные пошлины на сталь и 10%-процентные — на алюминий из Канады, Мексики и стран Евросоюза. Однако впоследствии США сначала договорились с Мексикой и Канадой об отмене этих пошлин, а пошлины на европейские металлы действовали до 2021 года.

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