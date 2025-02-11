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Кому зиганул Лукашенко?

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  • Дмитрий Николаевич, «Позірк»
  • 11.02.2025, 10:20
  • 10,260
Кому зиганул Лукашенко?

Диктатор становится все более неадекватным.

Неадекватные действия Александра Лукашенко, когда на пресс-конференции 26 января он, подражая американскому миллиардеру Илону Маску, вскинул руку в нацистском приветствии (в просторечии — «зиганул»), вызвали неоднозначную реакцию.

И если официальная пропаганда сосредоточилась исключительно на словах оратора, который, как всегда, критиковал всех и вся, в том числе Маска, то оппоненты режима уделили внимание не словам, а поступкам.

Блогер Александр Кнырович в эфире «Еврорадио» заявил, что этот жест — «не случайность, это внутреннее отношение, которое Лукашенко сдерживает в себе».

И в целом, считает спикер, несмотря на антифашистскую риторику, Лукашенко можно назвать «латентным нацистом».

Свое мнение Кнырович объяснил высказываниями «раннего Лукашенко», когда он хвалил Адольфа Гитлера и нацистскую Германию.

В 1995 году в интервью немецкой газете Handelsblatt Лукашенко, объясняя необходимость построения в Беларуси «суперпрезидентской республики», привел пример из прошлого: «В свое время Германия была поднята из руин благодаря очень жесткой власти. Не все только плохое было связано в Германии с известным Адольфом Гитлером».

По его словам, немецкий порядок формировался веками, а при фюрере это формирование «достигло наивысшей точки». «Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента… Германия поднялась благодаря сильной власти, благодаря тому, что вся нация сумела консолидироваться и объединиться вокруг сильного», — заявил Лукашенко. Впоследствии он назвал свои собственные слова «фальсификацией, фальшивкой самой настоящей, сфабрикованной в Польше».

«Лукашенко не понимает, что такое немецкий нацизм»

«То интервью вышло скандальным», — напомнил в комментарии «Позірку» проживающий в Германии историк и политический аналитик Александр Фридман.

«Лучше всего природу поведения Лукашенко, тех его слов о Гитлере объяснил Александр Федута. То есть в голове Лукашенко сидел миф, известный ему еще в бытность работы лектором общества «Знание», о том, что все жители ФРГ (а газета Handelsblatt именно западногерманская) нацистами восхищаются. Это, конечно, бред, но такие нарративы присутствовали в советской пропаганде. И он, как предполагает Федута, хотел сделать приятное журналисту. Мне кажется, это соответствует действительности», — говорит Фридман.

Зигование 26 января эксперт объясняет тем, что Лукашенко сегодня позволяет себе все что хочет: «Это раньше пропаганда пыталась «стереть из памяти» его высказывания, сделать вид, что такого никогда не было. А теперь чего бояться? Захотелось поэпатировать — пожалуйста. Наверное, он считает, что это остроумно».

«Мне кажется, у Лукашенко нет глубокого понимания немецкого нацизма. Все его представление об этом основано на советских фильмах и, может быть, книжек, которые он читал. Он не понимает ни идеологию, ни причинно-следственные связи возникновения, ни саму эстетику нацизма», — считает Фридман.

По его мнению, основная проблема Лукашенко заключается в отсутствии идеологии:

«Если мы возьмем нацизм Гитлера или фашизм Муссолини, то у них была идеология. Сейчас на Западе идет дискуссия о том, что нынешний путинизм — это русский фашизм. У Лукашенко же есть только абсолютное стремление к удержанию власти, а с идеологической точки зрения сегодня — пустышка».

Лукашенко, считает историк, — это набор часто пафосных элементов, которые он почерпнул в различных контекстах. «Это и советская пропаганда, которую по работе впитывал, как губка, и его общение в 1990-е с ультраправыми российскими реваншистами типа философа Александра Дугина и писателя Александра Проханова, и нынешнее российское телевидение, которое он смотрит».

«Если бы кто-нибудь из немецких политиков позволил себе подобный жест, поднялся бы огромный скандал. Скорее всего, карьера такого политика была бы завершена», — считает Фридман.

Безусловно, в Германии есть ультраправые политические организации. Однако, как подчеркнул собеседник «Позірку», «среди серьезных политиков нет открытых нацистов». Более того, в стране под запретом нацистские жесты и символика.

«Остался лектором советского общества «Знание»

На упомянутой выше пресс-конференции Лукашенко, как обычно, не стеснялся в высказываниях. Это только на ненавистном ему Западе политики вынуждены следить за речью, ведь сказанное может аукнуться и не только на ближайших выборах.

Позволил себе Лукашенко и откровенно расистские высказывания. Рассуждая о Великобритании, он вспомнил экс-премьера страны Риши Сунака, имеющего пенджабское происхождение: «Уже достукались до того, что [британцами] уже недавно управлял индус… Я, когда встречался с англичанами, говорил: «Ну вы, англичане, молодцы. Когда-то были империей, а сейчас ваши подопечные вами управляют». Странно? Странно».

Гомофобия, расизм, антисемитизм стали неразлучны с Лукашенко, как представляется, именно из-за безнаказанности, хотя соответствующие статьи в Уголовном кодексе найти легко.

«То, что выходит из него — это самая что ни на есть примитивность, — считает Фридман. — То есть это показывает его взгляд на мир. Вот он смотрит на людей еврейского происхождения и говорит о них как о евреях — о том же Зеленском, к примеру. Это просто гротескно, учитывая всю его якобы антирасистскую риторику, что он выступает против англо-саксонского империализма. А выходит наоборот, что именно он не брезгует бытовым расизмом», — делится наблюдениями Фридман.

По его мнению, Лукашенко остался лектором советского общества «Знание» — «нахватался тогда стереотипов и сейчас их повторяет».

Из-за этого, считает историк, Лукашенко на мир смотрит очень узко:

«Все тренды, которые появились в мире за годы нахождения его у власти, прошли мимо него. Он изолировал Беларусь и публично навязывал ей свое представление. Вместе с тем гомофобия власти тоже носит избирательный характер: когда надо, она активно используется в качестве одного из элементов антизападной агитации, а когда надо, о ней «забывают», как это было в период некоторого потепления отношений с Западом».

Найдите 14 отличий

В 2003 году британский журналист и политолог Лоуренс Бритт, проанализировав режимы Гитлера (Германия), Муссолини (Италия), Франко (Испания), Салазара (Португалия), Пападопулоса (Греция), Пиночета (Чили) и Сухарто (Индонезия), вывел 14 признаков, присущих фашизму:

1. Мощный и продолжительный национализм — фашистские режимы постоянно используют националистические лозунги, девизы, символы, песни и так далее. Знамена можно увидеть везде, как и символы флага на одежде и в общественных местах.

2. Пренебрежение к общепризнанным правам человека — из страха перед врагом и под предлогом обеспечения безопасности фашистские власти убеждают, что права человека могут игнорироваться в определенных случаях ради «необходимости». Людей заставляют «думать по-другому» или даже одобрять избиения, убийства, продолжительное лишение свободы задержанных и т.д.

3. Выявление врага / искупительные жертвы как объединительная основа — народы при фашистских режимах сплачиваются в патриотичном движении в борьбе против общей опасности или противника: расовых, религиозных или национальных меньшинств, либералов, коммунистов, социалистов, террористов и т.д.

4. Преимущественное положение вооруженных сил — даже если в стране есть много острых внутренних проблем, вооруженные силы получают непропорционально большое бюджетное финансирование, а внутренние проблемы остаются нерешенными. Пропаганда навязывает привлекательный образ военных и военной службы.

5. Сильная дискриминация по признаку половой принадлежности — в фашистских правительствах доминируют мужчины. Традиционные гендерные роли жестко закреплены. Отрицательное отношение к абортам и гомофобия.

6. Контроль над СМИ — они контролируются непосредственно правительством или косвенно через сочувствующих журналистов либо руководителей СМИ. Распространена цензура — особенно в военное время.

7. Маниакальное увлечение национальной безопасностью — страх используется как мотивационный инструмент правительства для давления на массы.

8. Переплетение религии и правительства — правительства фашистских стран используют религию как инструмент управления общественным мнением. Религиозная риторика и терминология используются правительственными лидерами, даже когда главные принципы религии диаметрально противоположны действиям или политике правительства.

9. Защита корпораций — промышленная и деловая аристократия в фашистских государствах часто является единственной силой, ставящей лидеров во власть, создавая взаимовыгодные деловые отношения с властной элитой.

10. Притеснение профсоюзов — поскольку профсоюзы представляют единственную реальную угрозу для фашистских правительств, они либо полностью отсутствуют, либо серьезно ущемлены в возможностях.

11. Презрение к интеллигенции и искусству — фашистские государства поощряют или терпимо относятся к проявлениям открытой враждебности к высшему образованию и ученым. Зачастую они подвергаются преследованиям или даже аресту. Свобода самовыражения в искусстве подвергается открытым нападкам, и правительство часто отказывается финансировать искусство.

12. Навязчивая идея преступления и наказания — при фашистских режимах полиции даются почти неограниченные полномочия. Люди во имя патриотизма во многих случаях предпочитают не замечать полицейских злоупотреблений, даже нарушение своих гражданских свобод. Часто создается национальная полиция с неограниченной властью.

13. Необузданное кумовство и коррупция — фашистскими режимами почти всегда управляют кланы приятелей и партнеров, которые назначают друг друга на правительственные должности и используют власть для защиты членов своего клана от ответственности. Зачастую правительственные лидеры присваивают или даже напрямую разворовывают государственные ресурсы и казну.

14. Мошеннические выборы — выборы в фашистских государствах часто превращаются в фарс. Нередко проводится клеветническая кампания (или даже убийства) кандидатов от оппозиции, законодательство используется для манипулирования численностью избирателей, границами округов, средствами массовой информации. Фашистские режимы часто используют судебную систему для манипулирования выборами.

А теперь попробуйте найти 14 отличий белорусского режима.

Дмитрий Николаевич, «Позірк»

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