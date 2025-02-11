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«Все точно по плану?»: россияне устроили истерику из-за атаки на Саратовский НПЗ

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  • 11.02.2025, 10:25
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«Все точно по плану?»: россияне устроили истерику из-за атаки на Саратовский НПЗ

Удар впечатлил жителей страны-агрессора.

В ночь на 11 февраля несколько российских регионов оказались под атаками дронов. В частности, в Саратове вследствие ударов дронов вспыхнул пожар на НПЗ: местные власти признали повреждения на предприятии, а пропагандисты написали о «попытке атаки», пишет «Обозреватель».

Однако подобные формулировки, как и методичное выбивание Украиной важных для российской экономики предприятий вызвали истерику у россиян. В комментариях к новостям об ударе по Саратовскому НПЗ они требуют ударов по Украине и высказывают сомнения в том, что план «спецоперации» был именно таков.

Пропагандисты одного из популярных Z-пабликов утром 11 февраля сообщили, что «беспилотники ВСУ атаковали несколько российских городов», а также что «в Саратове произошло возгорание на предприятии».

«В Саратове с раннего утра русская ПВО отработала по вражеским БПЛА. Украинские беспилотники попытались атаковать НПЗ, пишут местные паблики. Есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин», – отмечено в сообщении.

Уже привычный для России «новояз» вызвал вспышки гнева у комментаторов.

«Пытались атаковать? Народ за дебилов держите?!», «Все сбили, то были осколки», «И, что реально ни одного обломка? Да ладно», «Осколки все сбили или пару упало?» – пишут россияне.

Другие их соотечественники негодуют из-за «недостаточных» ударов по Украине и обвиняют Украину в «коварстве» по отношению к «человечной» РФ.

«Долго еще будет подобная хрень допускаться, почему в Украине спокойно спят, работают?», «Брацкий народ, х*ле . Когда уже сопли по дружбонародности пускать в Кремле перестанут?!», «Невыносимо читать такие новости. Сколько это еще будет продолжаться? Наша человечность выходит нам боком. Кого мы жалеем?», «Игра в «Морской бой» не заканчивается, так и будем лямки тянуть! Реально поднадоело уже эта «разжевывание жвачки», когда уже начнем по-настоящему отвечать этим тварям – все все знают, но ничего не делают!!!», – пишут «гуманисты» из государства-агрессора.

Многих россиян возмущает, что вместо того, чтобы беспрепятственно стирать с лица земли украинские города и захватывать украинскую землю, Россия сейчас вынуждена отбиваться от ответных ударов и до сих пор не может освободить от Сил обороны Украины Курскую область. Некоторые и вовсе допускают крамольные мысли о том, что «СВО» пошла несколько не по плану.

«Лучше еще раз спросить, где красные линии и зачем про них вообще нужно было говорить. Допустим, повторяю – допустим можно было проглотить удары по новым территориям России, но, бл*ть, территория Курской области – это был явный повод для красных линий. Но нет, мусолим месяцами», «А почему Украина нас бомбит, а не мы их? Все точно по плану?», «Збсь у нашей великой ПВО работает, уже до Саратова, че дальше? Сибирь? Хотя не удивительно, еб*нтяи», «И не заметили, как стали привычными атаки и уничтожение разных объектов на территории России, даже в глубоком тылу!», «Уже и до Кирова долетели. А мы терпим и ждем договорнячок», «Герасимов, с...ка! Где ПВО?» – пишут комментаторы.

Масла в огонь подливает также постепенное осознание россиянами того факта, что Украина методично «выносит» российские предприятия нефтегазовой отрасли, а также военные объекты – а российская армия никак не может этому помешать. Некоторые, впрочем, еще пытаются цепляться за ускользающую надежду на то, что дроны летят не из Украины, пролетая до цели сотни, а то и больше тысячи км. Но общий настрой достаточно пессимистичен.

«Ущерб аэропортам громадный», «Мда. Ничему не учатся. Будто специально они их не сбивают. По сути беспилотник летит тысячи км до цели. И не заметить его сложно. Крч. Хрень какая-то», «Не поверю, что бпла пол России пролетели и их не заметили . Рядом граница с казахами. Кто помешает каким нибудь утыркам от границы запускать. Транзит грузов такой, что все не проверишь», «Да все равно разъ*бут в конце концов. А что в Энгельсе, там же разъ*бали нефтебазу, где топливо хранилось для самолетов», «Никогда не было и вот опять. Противник вполне конкретно бьет по экономике. И это у него получается, к сожалению» «Там НПЗ-то еще остались у нас? Что-то каждую неделю их мутюжат, надеюсь хотя бы чинят», – пишут комментаторы.

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