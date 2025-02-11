Белоруска показала, с какими «штампиками» банк не принял доллары

Белоруска показала, с какими «штампиками» банк не принял доллары11
- 11.02.2025, 10:31
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Кассир начала что-то измерять.
Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором показала, как ее подруга меняла доллары в отделении банка. По словам автора видео, одну купюру из 10 не приняли из-за «штампиков» на банкноте. Белоруска показала их и привела объяснения кассира, пишет «Телеграф».
«Подружка вчера сдавала старые «белые» доллары, а я тайком снимала процесс. Надеюсь, это законно. Из 10 купюр ей вернули только одну. Видите, кассир стала что-то измерять», — начала видео автор.
Далее был разговор кассира банка с подругой белоруски.
«А что такое там?» — спросила девушка.
«Это штампы», — ответила сотрудница банковского отделения.
«И что?» — не поняла сдававшая валюту.
«Два штампика, по количеству проходят, но размер штампа превышает разрешенный», — объяснила кассирша, сказав, что штампы на рассматриваемой купюре больше 1 см.
«Кассир сказала, что их раньше ставили на границе», — привела ее слова автор видео.
«Проверяйте свои доллары на наличие штампиков», — добавила в теге к ролику девушка. Вот эти штампы крупным планом:
Что посоветовали в TikTok?
«Смешно, банки такие купюры без проблем выдают. А как назад, так находят тысячу причин…» — пожаловалась одна комментаторша.
«Поэтому я проверяю сразу, чтобы таких купюр не было, и прошу сразу поменять, ибо тоже на такие грабли наступали», — ответила ей другая.
«Мне бежать их сдавать?» — Белоруска спросила про «белые» доллары. В TikTok объяснили, что с ними «не так»
@kamilla_vse_mozhet Проверяйте свои 💵 на наличие штампиков 💮 #новостисегодня #доллары #обмен #валюта #правила ♬ оригинальный звук - Камилла говорит
Кто-то предложил для предотвращения подобных ситуаций «покупать ультрафиолетовую лампу и со стеклом увеличительным при покупке рассматривать купюры».
Впрочем, одна пользовательница TikTok, судя по ее комментарию, так и поступает: «Купили фонарик ультрафиолетовый просто. Все видно, и без стекла. Так и делаем, не отходя от кассы, все купюры смотрим».
«Не примут в одном обменнике, примут в другом, кучу раз сталкивалась с таким», — нашла решение еще одна комментаторша.
«У меня таких [штампика] 4 штуки на купюре. Нигде не берут», — пожаловалась другая.