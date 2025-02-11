Белоруска показала, с какими «штампиками» банк не принял доллары 11 11.02.2025, 10:31

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Кассир начала что-то измерять.

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором показала, как ее подруга меняла доллары в отделении банка. По словам автора видео, одну купюру из 10 не приняли из-за «штампиков» на банкноте. Белоруска показала их и привела объяснения кассира, пишет «Телеграф».

«Подружка вчера сдавала старые «белые» доллары, а я тайком снимала процесс. Надеюсь, это законно. Из 10 купюр ей вернули только одну. Видите, кассир стала что-то измерять», — начала видео автор.

Далее был разговор кассира банка с подругой белоруски.

«А что такое там?» — спросила девушка.

«Это штампы», — ответила сотрудница банковского отделения.

«И что?» — не поняла сдававшая валюту.

«Два штампика, по количеству проходят, но размер штампа превышает разрешенный», — объяснила кассирша, сказав, что штампы на рассматриваемой купюре больше 1 см.

«Кассир сказала, что их раньше ставили на границе», — привела ее слова автор видео.

«Проверяйте свои доллары на наличие штампиков», — добавила в теге к ролику девушка. Вот эти штампы крупным планом:

Что посоветовали в TikTok?

«Смешно, банки такие купюры без проблем выдают. А как назад, так находят тысячу причин…» — пожаловалась одна комментаторша.

«Поэтому я проверяю сразу, чтобы таких купюр не было, и прошу сразу поменять, ибо тоже на такие грабли наступали», — ответила ей другая.

«Мне бежать их сдавать?» — Белоруска спросила про «белые» доллары. В TikTok объяснили, что с ними «не так»

Кто-то предложил для предотвращения подобных ситуаций «покупать ультрафиолетовую лампу и со стеклом увеличительным при покупке рассматривать купюры».

Впрочем, одна пользовательница TikTok, судя по ее комментарию, так и поступает: «Купили фонарик ультрафиолетовый просто. Все видно, и без стекла. Так и делаем, не отходя от кассы, все купюры смотрим».

«Не примут в одном обменнике, примут в другом, кучу раз сталкивалась с таким», — нашла решение еще одна комментаторша.

«У меня таких [штампика] 4 штуки на купюре. Нигде не берут», — пожаловалась другая.

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