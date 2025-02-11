закрыть
11 февраля 2025, вторник, 12:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белоруска показала, с какими «штампиками» банк не принял доллары

11
  • 11.02.2025, 10:31
  • 9,610
Белоруска показала, с какими «штампиками» банк не принял доллары

Кассир начала что-то измерять.

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором показала, как ее подруга меняла доллары в отделении банка. По словам автора видео, одну купюру из 10 не приняли из-за «штампиков» на банкноте. Белоруска показала их и привела объяснения кассира, пишет «Телеграф».

«Подружка вчера сдавала старые «белые» доллары, а я тайком снимала процесс. Надеюсь, это законно. Из 10 купюр ей вернули только одну. Видите, кассир стала что-то измерять», — начала видео автор.

Далее был разговор кассира банка с подругой белоруски.

«А что такое там?» — спросила девушка.

«Это штампы», — ответила сотрудница банковского отделения.

«И что?» — не поняла сдававшая валюту.

«Два штампика, по количеству проходят, но размер штампа превышает разрешенный», — объяснила кассирша, сказав, что штампы на рассматриваемой купюре больше 1 см.

«Кассир сказала, что их раньше ставили на границе», — привела ее слова автор видео.

«Проверяйте свои доллары на наличие штампиков», — добавила в теге к ролику девушка. Вот эти штампы крупным планом:

Что посоветовали в TikTok?

«Смешно, банки такие купюры без проблем выдают. А как назад, так находят тысячу причин…» — пожаловалась одна комментаторша.

«Поэтому я проверяю сразу, чтобы таких купюр не было, и прошу сразу поменять, ибо тоже на такие грабли наступали», — ответила ей другая.

«Мне бежать их сдавать?» — Белоруска спросила про «белые» доллары. В TikTok объяснили, что с ними «не так»

@kamilla_vse_mozhet Проверяйте свои 💵 на наличие штампиков 💮 #новостисегодня #доллары #обмен #валюта #правила ♬ оригинальный звук - Камилла говорит

Кто-то предложил для предотвращения подобных ситуаций «покупать ультрафиолетовую лампу и со стеклом увеличительным при покупке рассматривать купюры».

Впрочем, одна пользовательница TikTok, судя по ее комментарию, так и поступает: «Купили фонарик ультрафиолетовый просто. Все видно, и без стекла. Так и делаем, не отходя от кассы, все купюры смотрим».

«Не примут в одном обменнике, примут в другом, кучу раз сталкивалась с таким», — нашла решение еще одна комментаторша.

«У меня таких [штампика] 4 штуки на купюре. Нигде не берут», — пожаловалась другая.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В это трудно поверить
В это трудно поверить Виталий Портников
Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин
Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук