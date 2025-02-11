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«Процентов 80 из них просто монстры»

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  • 11.02.2025, 10:40
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«Процентов 80 из них просто монстры»

Кинолог назвал пять пород собак, которых не стоит заводить в Беларуси.

При выборе собаки важно учитывать не только внешность и популярность породы, но и ее характерные особенности. Опытный кинолог из Молодечно Денис Буркевич предупредил, что многие породистые собаки в Беларуси имеют плохую родословную, что может привести к непредсказуемому поведению и серьезным проблемам для владельцев. Журналисты Telegraf.news поговорили с ним и узнали, почему даже лабрадоры нередко оказываются неуправляемыми и агрессивными.

Денис Буркевич — кинолог из Молодечно, профессиональный дрессировщик собак. Основатель центра спасения бездомных животных «Мечта». Ведет блог в Instagram и TikTok.

Выбирая собаку для семьи, стоит проконсультироваться с кинологом, уверен эксперт. Каждая порода имеет свои особенности, и они далеко не всегда совпадают с реальными запросами людей, которые хотят ее завести. Кроме того, породистые собаки в Беларуси, как правило, имеют плохую родословную, что может обернуться «неприятными сюрпризами».

«К сожалению, у нас в Беларуси отношение к породистым собакам очень обывательское, и многие, видя дешевое объявление с породистыми щенками, рады сэкономить. Но в родословной таких питомцев, как правило, много чего намешано, и ожидать можно чего угодно», — рассказал эксперт.

Так, например, обычно спокойные и уравновешенные лабрадоры, которых принято считать идеальными поводырями в Беларуси, таковыми не являются.

«Белорусские лабрадоры часто совсем неспокойные: носятся как заведенные. Они неуправляемы и агрессивны. Впоследствии от них часто избавляются, выбрасывая на улицу. То же самое касается и других пород. Процентов 80 доберманов у нас, например, просто неконтролируемые монстры и так далее. Породистую собаку, если и брать, то с родословной и у хорошего заводчика, и она не будет стоить дешево», — объяснил эксперт.

Также по мнению Буркевича, «если у вас нет денег и времени на работу с кинологом — не заводите крупных и опасных собак, таких как немецкие овчарки, доберманов и ротвейлеров».

Самые опасные породы собак — исследования

Не существует правильного метода или 100% точного способа измерения того, насколько опасна собака. Но вот что говорят данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и некоммерческой американской организации DogsBite.org.

Список этих опасных пород составлен сайтом The Smart Canine на основе двух статистических данных:

Сколько человеческих жертв (смертей) произошло из-за этой породы собак?

Сколько нападений со стороны представителей этой породы было зарегистрировано?

Питбуль.

Ротвейлер.

Немецкая овчарка.

Бульдог.

Английский мастиф.

Сибирский хаски.

Лабрадор-ретривер.

Боксер.

Доберман-пинчер.

Акита-ину.

Важно отметить, что не все породы собак в этом списке действительно опасные без исключения. Кроме того, есть причины, по которым некоторые животные кусаются чаще других. Так, есть породы собак, которые просто имеют более высокую тенденцию к проявлению агрессивного поведения.

Поэтому перед тем, как завести четвероногого друга, необходимо посоветоваться с профессиональным кинологом, а после — обязательно водить питомца на занятия с экспертом.

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