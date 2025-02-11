Теракты или череда случайностей?1
- Телеграм-канал «Русский декаданс»
- 11.02.2025, 10:49
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Найдено уязвимое место всей политики РФ.
В Ленобласти на танкере «Koala» произошел взрыв в машинном отделении. Экипаж экстренно эвакуировался, а груз, 130 тыс. тонн мазута, чудом не ушел на дно, устроив вторую природную катастрофу за два месяца в РФ.
В декабре взрыв в машинном отсеке произошел у сухогруза Ursa Major. Интересно, что хловков зафиксировали три. Столько же взрывов слышали сегодня в Усть-Луге. А в начале февраля пожар случился на судне Sparta, которое занималось вывозом российской техники из Сирии. Ранее у сухогруза фиксировали проблемы с двигателем.
Либо «теневой флот» РФ разваливается, либо спецслужбы других стран устраивают ЧП. Для транспортировки нефти и грузов под санкциями корабли закупали быстро, не смотря на их техническое состояние. А повышенная интенсивность эксплуатации могла негативно сказаться на техобслуживании. Но и версия с терактами жизнеспособна, ведь «теневой флот» — уязвимое место всей политики РФ по обходу ограничений.
Телеграм-канал «Русский декаданс»