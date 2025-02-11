«Долго ждали женщину с «разговора» 1 11.02.2025, 10:59

5,100

Что происходит на польско-белорусской границе.

Правозащитники из «Вясны» 9 февраля сообщили об усиленном контроле и задержаниях на границах Беларуси с Польшей и Литвой. Как и раньше, у людей проверяют телефоны. Среди прочего, силовики смотрят историю поисковых запросов в Google — их интересует, какие запросы вводил человек.

Журналисты BGmedia прочитали, что на прошлой неделе и в начале этой писали пользователи приграничных телеграм-чатов о проверках телефонов и допросах на белорусской границе.

В приграничных чатах о допросах беларусов пишут завуалированно, называя их «беседами», размовамi», «разговорами»:

«13.55 — первые под шлагбаумом, сразу заехали на границу РП. 14.55 — паспортный контроль у поляков. 15.30 — выехали от поляков, сразу заехали к белорусам. Много человек забрали на размову. В 18.20 выехали с границы».

«Вроцлав — Пинск. В 19.15 приехали на польскую границу, сразу под шлагбаум. В 22.55 прошли белорусов. В 00.05 выехали от белорусов. Больше часа ждали человека с беседы. Итого: почти 5 часов».

«РП — РБ. 11.55 — граница, первые у шлагбаума. 13.40 — паспортный РБ. 15.27 — выехали с границы. Итого: около 3,5 часов (около часа ждали нескольких человек с беседы). В основном всех на сканер, но некоторых выборочно смотрели вручную».

«Варшава — Минск, 05.02.25. В 00.40 подъехали к шлагбауму РП (перед нами 3 автобуса). В 03.40 выехали с ПП РП. В 06.05 паспортный контроль РБ. В 07.53 выехали с ПП РБ (долго ждали людей). Итого: граница 7+ часов».

«РП — РБ. Приехали на границу в 02.50, сразу за шлагбаум, в очереди 2 автобуса перед нами. В 04.00 прошли РП и на мосту встретили автобус, который уехал 30 минут назад. Стоим на первом шлагбауме РБ. Заехали в РБ, а тут еще 4 автобуса перед паспортным [контролем]. [07.36] Грузимся в автобус, кого-то увели на разговор».

«В 19.50 приехали на границу, сразу запустили за шлагбаум. В 20.49 прошли поляков. В (время белорусское) 01.24 прошли мост. В 02.23 прошли белорсуский контроль. В 03.14 дождались людей с беседы. Обе границы: 6 часов».

«РП — РБ. Время польское. 06.02. В 00.40 приехали на границу (перед нами +– 5 автобусов). В 04.00 прошли поляков. В 08.10 выехали с бел. границы. Итого: 7,5 часов. Медленно двигались по мосту и долго ждали женщину с допроса».

«РП — РБ. 09.02.25. В 23.25 приехали к полякам, ноль автобусов. В 23.36 заехали к белорусам. В 23.46 прошли паспортный. Одного пассажира увели на беседу. В 01.35 прошли таможню. В 01.40 выехали».

«Воскресенье. 09.55 — погранпереход Литвы, сразу заехали. В 10.20 прошли Литву. К 12.20 (время уже РБ) прошли белорусов, вещи на ленту, пару человек просили открыть чемоданы, ждем человека с беседы. Выехали с ПП «Бенякони» в 12.45. Обе границы около 2 часов».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com