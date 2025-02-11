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Volvo представила недорогой и мощный электрокроссовер

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  • 11.02.2025, 11:19
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Volvo представила недорогой и мощный электрокроссовер

Авто идеально подходит для бездорожья.

В линейке Volvo EX30 2025 произошло пополнение. Электрокроссовер получил вариант повышенной проходимости Cross Country. Его презентовали за полярным кругом в Швеции, а подробности модели раскрыли  на официальном сайте шведского производителя.

Новый Volvo EX30 Cross Country позиционируют, как авто для любителей приключений и активного отдыха на природе, которое не вредит окружающей среде. Электрокар мало чем отличается от предсерийного концепта, который показали в 2023 году.

Кроссовер Volvo EX30 Cross Country получил пластиковый обвес и большие 18-дюймовые диски. Его клиренс увеличили на 19 мм (до 190 мм) и добавили защиту днища. Кроме того, электрокар отличается черным декором спереди и сзади, а на крыше можно установить багажник. В салоне изменили отделку.

Электромобиль Volvo EX30 Cross Country предлагают исключительно в мощном полноприводном исполнении с двумя моторами на 428 л. с. Пазгон до 100 км/ч занимает 3,7 с. Батарея емкостью 69 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 427 км, а ее быстрая зарядка на 80% занимает 26 минут.

Цена Volvo EX30 Cross Country пока не называется, однако известно, что электрокроссовер останется довольно недорогим, ведь стандартная модель с 428-сильной установкой стоит в Украине примерно 1,6 млн гривен.

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