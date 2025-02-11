Украинские десантники совершили стремительный маневр в Курской области 1 11.02.2025, 11:22

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Наступательные действия показали на видео.

Десантники 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины успешно провели наступательные действия на одном из направлений Курской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление коммуникаций командования ДШВ ВСУ.

Управление обнародовало видео, как происходили наступательные действия подразделений ДШВ и других составляющих сил ВСУ.

«В результате стремительного и неожиданного для противника маневра, были заняты новые рубежи и значительно улучшено тактическое положение», - говорится в сообщении.

Наступательные действия происходили в тесном взаимодействии с подразделениями сил поддержки, боевого и логистического обеспечения.

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