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Украинские десантники совершили стремительный маневр в Курской области

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  • 11.02.2025, 11:22
  • 1,908
Украинские десантники совершили стремительный маневр в Курской области

Наступательные действия показали на видео.

Десантники 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины успешно провели наступательные действия на одном из направлений Курской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление коммуникаций командования ДШВ ВСУ.

Управление обнародовало видео, как происходили наступательные действия подразделений ДШВ и других составляющих сил ВСУ.

«В результате стремительного и неожиданного для противника маневра, были заняты новые рубежи и значительно улучшено тактическое положение», - говорится в сообщении.

Наступательные действия происходили в тесном взаимодействии с подразделениями сил поддержки, боевого и логистического обеспечения.

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