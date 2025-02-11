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В банкротство ушел крупный белорусский производитель алкоголя

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  • 11.02.2025, 11:25
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В банкротство ушел крупный белорусский производитель алкоголя

Компания занималась производством белорусского виски, джинов и различных дистиллятов.

В сентябре 2012 года консорциум инвесторов открыл необычное производство алкоголя в Беларуси. На базе Паричского консервного завода в одноименном городском поселке недалеко от Светлогорска поставили импортное оборудование для производства виски, джинов и различных дистиллятов. Первая партия алкоголя от ООО «Паричская винарня» появилась на прилавках белорусских магазинов осенью 2013 года. Теперь же компания ушла в банкротство. Информация об этом есть в Едином государственном реестре сведений о банкротстве, пишет OL

История белорусского производителя алкоголя началась в 2011 году, когда консорциум инвесторов на базе Паричского консервного завода решил открыть производство белорусского виски, джинов и различных дистиллятов. Считается, что издавна жители поселка Паричи славились производством дубовых бочек, в которых принято выдерживать виски и другие дистилляты.

Основным инвестором проекта выступала компания «Славинтерторг», которая в декабре 2011 года выкупила с аукциона обанкротившийся Паричский консервный завод и восстановила его цеха. Для реализации проекта компания на собственные средства и ссуду Фонда социальной защиты населения приобрела высокотехнологичную линию по разливу алкоголя. Тогда объем инвестиций в проект оценивался в 2 млрд рублей.

В апреле 2013 года ООО «Паричская винарня» получило свою первую лицензию на производство алкогольной продукции. А уже осенью на прилавках белорусских магазинов появились первые напитки винарни. Примечательно, что в декабре 2013 года компания «Славинтерторг» вышла из состава учредителей ООО.

С августа 2022 года основная доля в ООО в 75% принадлежит эстонскому товариществу с ограниченной ответственностью «Консортиум Элит». Примечательно, что эстонская компания уже владела долей в «Паричской винарни» с апреля 2021 года, однако спустя год, в апреле 2022-го, вышла из состава участников.

Кроме доли в белорусском предприятии, эстонской компании с июня 2021 года принадлежит 100% российской компании «Русский винокур», которая производит схожую продукцию с «Паричской винарней».

ООО «Паричская винарня» известно на рынке по брендам виски Wild Bunch, Oak Land’s, джинам Genever и дистиллятам «Хлебник» и Peregon. Компания реализует свои продукты не только на белорусском, но и на российском рынке.

В начале февраля 2025 года Экономический суд города Минска возбудил дело о несостоятельности ООО «Паричская винарня» и ввел в отношении компании защитный период.

Примечательно, что компания сама подала заявление о своем банкротстве. По материалам дела в совокупности она должна кредиторам 8 822 425 белорусских рублей. При этом стоимость активов компании оценивается в 5 752 833 белорусских рубля.

Среди ее кредиторов — «Производственная компания Сябры», Банк «Решение», Беларусбанк, а также ИМНС по Советскому району г. Минска.

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