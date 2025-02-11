«Стоимость была завышена в 3−4 раза» 1 11.02.2025, 11:45

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Белоруска рассказала о работе в одном из самых дорогих ресторанов Минска.

В начале января о закрытии объявил фешенебельный столичный ресторан Falcone, которым управляла жена Александра Зингмана — скандального бизнесмена, приближенного к Александру Лукашенко. Что собой представляло заведение, как там все было устроено и какие царили нравы, «Еврорадио» рассказала сотрудница, работавшая там в первой половине 2010-х — в момент появления звездного шефа Доминика Акампора. В целях безопасности некоторые детали истории и личные данные собеседницы анонимизированы.

«Потратить много денег и от этого кайфануть»

— Falcone был самый дорогой ресторан в Минске на тот момент, за тарелку супа там можно было заплатить 50−60 долларов. Цены были сильно выше относительно других заведений, а блюда готовились из не растущих и не обитающих на территории Беларуси ингредиентов.

Еда там была качественная: завозили действительно отборные продукты. Но иногда «простреливала» низкая культура обслуживания. Например, суп из индейки, которую должны были привозить из Франции, готовили совершенно спокойно из белорусских кур, которые покупались в «Короне». Это не было нормой, но и единичным случаем такое не назовешь — периодически «простреливало».

Falcone был местом, куда шли не за кулинарным опытом, а за показушным статусом и роскошью, где можно потратить много денег и от этого кайфануть. Он стартовал на фоне экономического роста в стране, когда стали появляться люди с деньгами и им нужно было место, чтобы почувствовать себя другими, богатыми. Мне кажется, что они до самого конца не смогли выбраться из формата обслуживания олигархов в самом карикатурном виде, как этот показывают комики из России или Украины.

Меню обновлялось достаточно часто, еда действительно была вкусной. Персонал еду изредка пробовал, были тестинги, но общая стоимость была завышена — в три-четыре раза по сравнению с просто хорошим и дорогим минским заведением.

«Очень умный, жесткий, отвратительный в общении человек»

— В ресторан я попала по объявлению. Меня интервьюировал директор, но пообщаться успела в принципе со всеми: другими официантами, итальянским шеф-поваром и белорусским сушефом, со всеми администраторами. Вообще со всеми по властной вертикали, вплоть до Зингмана.

В Falcone действовала жесткая вертикаль подчинения. Эта система управления много где встречается в отдельных частных компаниях, открытых в 90-х и 00-х, и в сегодняшних госструктурах. Такая стандартная патриархальная иерархия, когда у тебя есть нижний и верхний уровень.

На самой вершине пирамидки король — Зингман — и вращающиеся вокруг него люди. А ниже тебя — официанты, какой-то обслуживающий персонал, посудомойщицы, уборщицы. Они были как функция: их никто не замечал, с ними вообще не общались те люди, которые повыше рангом.

И вот эта вертикаль была самого отвратительного капиталистического вида, как в «Незнайке на Луне». Если у нас есть пять-семь ступеней от самого низа до верха, то вышестоящие всячески пинают и унижают нижестоящих.

Это было отвратительно. Такой стиль отношения задавался повсеместно: повара пинали официантов, сушеф пинал поваров, шеф пинал сушефа, и были определенные субординационные отношения между Зингманом и шефом.

Есть ощущение, что шеф-повара Доминика Акампора специально выбирали под такие условия. Потому что это был очень умный, жесткий, отвратительный в общении человек. Перед людьми ниже на ступеньку от него он совершенно ничего не стеснялся, не считал нужным притворяться.

Общался с коллективом как с обслуживающим персоналом — и мгновенно переключался, как профессиональный актер, при общении с Зингманом: кланялся, обхаживал его, улыбался, старался угодить.

Проявлялось типичное поведение человека, который сам был обслуживающим персоналом, но выбился на самый верх социума. И мгновенно с него это спадало, когда не нужно было притворяться, когда перед ним стоял человек, которого он не считал кем-то значимым.

Он сразу открывался, рассказывал, как спал с секс-работницами, нюхал кокаин, требовал ему купить травы. Никто ему в этом не мог помочь, но он мог прийти и спросить подобные вещи у коллектива.

Такого злого авторитаризма ни в одной организации я больше не видела. Там все искрилось от неких двойных смыслов, агрессии.

«Он абсолютная акула, без морального базиса»

— С самим Зингманом общения было мало. По существовавшей вертикали до него было достучаться сложно, получалось далеко не всегда. И официанты, которые с ним взаимодействовали, имели четкие инструкции, как с ним себя вести: что человек любит, как стоит обращаться.

Было очевидно, что он абсолютная акула, без морального базиса, что живет и плавает в совершенно другой воде, чем обычные люди. Что принимает решения, не опираясь ни на какую моральную рамку.

Мне кажется, у него были такие глаза и он так себя вел, что для него уволить человека или убить было абсолютно равнозначные вещи. Человек считал себя абсолютно отдельным от социума и таким образом себя вел.

Зингман очень умный и злой, но при этом очень несчастный. Такие люди просто не могут быть счастливыми: они не свободны, они замкнуты в своем амплуа важной персоны и должны все время доказывать свой статус-кво.

«Злое место для злых людей»

— Я проработала там только год, потому что с точки зрения вечности никакие деньги не стоят репутации, имени и некого компромисса со злом, сколько бы тебе ни платили. При этом в ресторане платили совершенно обычную зарплату, там не было каких-то невероятных денег.

Не было такого, что у тебя цены в четыре раза отличаются от обычного ресторана и тебе платят в пять раз больше, — это не та ситуация. Платили хорошую зарплату по тем временам, естественно, были чаевые у официантов, и они могли быть очень высокие. Но история не про это.

Пока в Минске в тот момент развивалась правильная корпоративная культура, появлялись компании с новым видением и подходом, с какой-то меритократией, которая устанавливала тебя в этой системе как равноправного человека и коллектив — как сообщество равноправных людей, то там было отношение к человеку как к говну.

Поэтому никакая зарплата этого купить не может. И это чувствовалось: люди были достаточно нервные. А те, кто приходил, видел, что происходит, и оставался, приобретали все эти негативные черты: злость, подозрительность, интриганство. Был полный пакет нездорового коллектива, плюс еще определенная элитность и напыщенность не прибавляла здоровья к общему состоянию и только усугубляла его.

То, что Falcone связан с польским политиком, я не знала.

Что касается важной клиентуры, то я старалась ее не замечать. В ресторан захаживала разная публика. И очень много людей хотели оставаться анонимными.

Через это заведение прошло множество разных людей в официальных и полуофициальных статусах. Это тот уровень, который тебе не нужен, если ты в этих слоях не вертишься, то лучше их избегать, поэтому тут без комментариев.

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