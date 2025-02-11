США потребуют от ЕС оплачивать поставки американского оружия в Украину 11.02.2025, 11:48

Спецпосланник Кит Келлог обсудит этот вопрос на Мюнхенской конференции по безопасности.

Администрация президента США Дональда Трампа намерена добиться от союзников в Европе, чтобы они начали закупать американское оружие для Украины, сообщили Reuters два осведомленных источника.

По их словам, спецпосланник по Украине Кит Келлог обсудит этот вопрос с европейскими странами на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Собеседники агентства уточнили, что это одна из идей администрации Трампа, которая ищет варианты, как продолжить снабжать Украину, но не нести при этом большие расходы.

Сам Келлог отказался подтвердить или опровергнуть наличие такого плана. «США всегда хотят продавать оружие, произведенное в Америке, потому что это укрепляет [американскую] экономику. <…> Есть много вариантов. Сейчас рассматривают все», — сказал спецпосланник Трампа. Он добавил, что Украина на данный момент продолжает получать вооружения, поставки которых были одобрены при президенте Джо Байдене. «В ближайшие 24 часа не обязательно надо будет что-то менять», — заключил Келлог.

Ранее Трамп заявил, что США предоставили Украине вооружений на $200 млрд. Он отмечал, что намерен потребовал компенсировать эти расходы от Евросоюза. Также, по его словам, Вашингтон может заключить сделку с Киевом, по которому Украина будет получать американскую помощь в обмен на редкоземельные металлы. «Я сказал им, что хочу эквивалента $500 млрд редкоземельных металлов, и они, по сути, согласились сделать это», — сказал Трамп.

После инаугурации Трампа 20 января военная помощь Украине со стороны США приостанавливалась и возобновилась только в первых числах февраля, сообщали ранее источники Reuters. По их словам, в администрации президента отказались от первоначальной идеи прекратить любую поддержку Украины. Однако среди сотрудников Белого дома остаются разногласия по поводу того, в каких объемах следует оказывать военную помощь из американских запасов.

По данным Госдепа, с начала полномасштабного вторжения России и до 2025 года США предоставили военную помощь Киеву на $66 млрд, а с 2014-го — почти на $70 млрд. Зеленский оценивал сумму, на которую Украина получила оружие, примерно в $76 млрд.

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