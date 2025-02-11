Дело дошло до скандала Альфред Кох

11.02.2025, 11:57

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Альфред Кох

Фото: Гордон

Половины этой прибыли хватило бы, чтобы разгромить все путинское войско в пыль.

Стала известна причина, по которой Трамп решил повременить с обнародованием деталей своего мирного плана. В последний момент было принято решение все-таки обсудить его со своими коллегами в Европе и с Украиной.

Предполагаю, что на это уйдет много времени, поскольку противоречия между Европой и Украиной с одной стороны и США с другой трудно привести к общему знаменателю. Так, например, я себе плохо представляю, чтобы Украина согласилась с тем, что по окончании войны у нее не будет американских гарантий безопасности, и ей придется удовлетвориться только европейскими. Также вряд ли Европа согласится с тем, что все послевоенное восстановление Украины ляжет на ее плечи.

Логика Трампа понятна: у вас в Европе лежат замороженные российские деньги - около 300 млрд. долларов (только в одном Euroclear 180 млрд.). Если Европа не хочет конфисковывать эти деньги и направить их на восстановление Украины, тогда пусть тратит свои. Таким образом Трамп создает для европейцев стимулы поскорее конфисковать средства российского ЦБ. Если при этом Европа разрушит свою репутацию как надежного места для того, чтобы держать там свои деньги, то тем лучше для США: тогда те деньги, которые могли бы прийти в Европу придут к ним.

Двенадцать стран – Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, Швеция направили совместное письмо государствам-членам G7 с призывом принять дополнительные меры по ограничению доходов РФ от продажи энергоресурсов.

Меня это обращение дико разозлило. Все эти маленькие невинные овечки так хотят уконтропупить Рашку, так хотят ее наказать… Но у них нет сил и возможностей (они же маленькие и, значит, слабые). Поэтому-то они и обращаются к большим и сильным партнерам (типа США, Германии, Франции и т.д.) с призывом что-нибудь придумать. И все бы так и выглядело, если бы только не несколько нюансов.

Нюанс 1. Маленькая, невинная, слабая Дания три года все никак не может найти решение как ограничить проход танкеров «теневого флота России» через свои проливы. Уже даже у меня на языке мозоль от бесконечного повторения слов о том, как бы это сильно помогло в ограничении путинских возможностей финансировать войну. А воз и ныне там… Никаких серьезных решений так и не принято.

Дания все время разводит руками и говорит о международном праве и Конвенции 1857 года. Типа: как она может, это невозможно, верховенство права и т.д. Но если Дания не хочет взять на себя ответственность и, черт его знает, выйти из этой Конвенции, что ли… То почему она требует от G7 какого-то решения?

То есть старшие товарищи должны выкручиваться как хотят, придумывать какие-то хитрые и малоэффективные «потолки цен» и еще всякую хрень, только лишь потому, что Дания хочет остаться кошерной, разводить руками и сокрушаться: а что я могу сделать? Я маленькая, с меня и спрос маленький…

Эта выученная беспомощность, собственно и привела Данию к конфликту с США по поводу Гренландии. Много лет датчане закрывали глаза на военную экспансию России и Китая в Арктике, в том числе и вокруг Гренландии. Всякий раз, когда ей говорили, что нужно что-то делать, что под угрозой не только и не столько безопасность Дании, но и безопасность НАТО в целом (прежде всего - США и Канады), ей все было как с гуся вода. Дания повторяла одно и то же: а что я могу сделать? Я маленькая, слабая… Какой с меня спрос?

Теперь дело дошло до скандала… Но датчанам и горя мало: они снова, теперь уже по поводу проливов, не хотят брать на себя никакой ответственности и пишут лишь слезные письма в G7.

Нюанс 2. Среди подписантов этого письма в адрес G7 фигурирует еще и Норвегия. Напомню, что Суверенный фонд Норвегии достигает величины в 1,6 трлн. евро. В прошлом (2024) году только прибыль этого фонда составила 213 млрд. евро. Половины этой прибыли хватило бы, чтобы разгромить все путинское войско в пыль. Все страны G7 наперегонки бы кинулись продавать Украине оружие…

Но - нет. Норвегия (маленькая, слабенькая, всякий может обидеть) пишет слезное письмо старшим товарищам в G7, в надежде, что они что-то придумают… А что я? С меня спрос маленький…, я слабая и беззащитная Норвегия… И где Трамп неправ, когда говорит, что Европа должна сильнее участвовать в помощи Украине? Просто смотреть надо не на Германию с Францией, а вот сюда, на этих гавриков.

Кстати, министром финансов Норвегии (то есть человеком, который теперь имеет непосредственное влияние на ее Суверенный фонд) несколько дней назад был назначен …. барабанная дробь … Йенс Столтенберг! Бинго! Будучи Генсеком НАТО он так много произнес красивых речей в поддержку Украины, что настала пора и самому ее оказать. Столько свободного кэша (причем в данный момент ей абсолютно ненужного!) кроме Норвегии нет ни у какой другой страны НАТО (даже у США).

В общем эта неделя пройдет под знаком консультаций США, Европы и Украины. Надеюсь, на этих встречах будут подняты эти, обозначенные мной выше, темы.

Альфред Кох, «Фейсбук»

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