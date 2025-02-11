Жителей Островецкого района вновь призывают не паниковать 11.02.2025, 12:17

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Пройдут очередные учения.

Жителей Островецкого района снова призывают не паниковать. 21 февраля пройдут очередные учения — командно-штабные. Сайт «Еврорадио» пишет, что во время них отработают «организацию защиты населения и территории Гродненской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера..., в том числе и в Островецком районе». В частности, будет рассматриваться вариант «аварий (инцидентов) на сетях и объектах жизнеобеспечения».

Подобные учения в Островецком районе, в котором действует АЭС, происходят регулярно. Недавно медики выдавали местным жителям «аварийные комплекты», включающие одноразовую суточную дозу препарата стабильного йода, средства индивидуальной защиты.

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