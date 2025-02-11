Полина Шарендо-Панасюк: Лукашенко нужно дожимать

Полина Шарендо-Панасюк: Лукашенко нужно дожимать5
- 11.02.2025, 12:28
- 2,496
Нужны новые санкции.
Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывшая политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк провела первую пресс-конференцию в Вильнюсе. Известная оппозиционерка объяснила, почему важно вводить новые санкции против режима Лукашенко
— Снять сегодня санкции означает простить то, через что прошли политзаключенные. Это недопустимо. Считаю, что мы должны занять твердую моральную позицию насчет того, что режим Лукашенко — террористический.
Какие могут быть переговоры с террористами, если у них остается возможность брать новых заложников? Террористов нужно дожимать, чтобы у них не было возможности брать новых заложников.