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Полина Шарендо-Панасюк: Лукашенко нужно дожимать

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  • 11.02.2025, 12:28
  • 2,496
Полина Шарендо-Панасюк: Лукашенко нужно дожимать

Нужны новые санкции.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывшая политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк провела первую пресс-конференцию в Вильнюсе. Известная оппозиционерка объяснила, почему важно вводить новые санкции против режима Лукашенко

— Снять сегодня санкции означает простить то, через что прошли политзаключенные. Это недопустимо. Считаю, что мы должны занять твердую моральную позицию насчет того, что режим Лукашенко — террористический.

Какие могут быть переговоры с террористами, если у них остается возможность брать новых заложников? Террористов нужно дожимать, чтобы у них не было возможности брать новых заложников.

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