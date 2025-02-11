Побит последний козырь Путина 6 Игорь Луценко

11.02.2025, 12:29

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Фото: Getty Images

У РФ больше ничего не осталось.

Верю в то, что мы можем остановить наступление РФ на Донбассе.

Их оружие — пехотный штурм.

ПЕХОТНЫЙ ШТУРМ.

У РФ больше ничего не осталось сейчас из козырей, кроме старого, как мир, пехотного штурма.

Они не способны на то, на что мы показали способность на Курщине — они не могут организовать глубокий прорыв и маневренную войну. У них нет преимущества, которое нам угрожает, в дронах. Благодаря отсутствию преимущества в дронах и рэбах у них нет преимущества за счет бронетехники. КАБы, в общем, болезненная вещь, но не настолько болезненная она для тех, кто знает, как надо.

Мы можем создать подразделения, которые даже в условиях нехватки людей смогут остановить пехотные штурмы и избежать КАБов. Такие подразделения уже есть, их просто не хватает, и в них не хватает людей. Их руководители говорят — дайте нам больше способных людей, и не нужно будет держать столько пехоты впереди на стационарных позициях.

Пехотный штурм. Это возможно в 21 веке? Как долго это возможно в нашем веке?

Пока есть пехотный штурм — есть наступление. Пока есть наступление — есть смысл войны. Пока есть война — есть смысл существования режима. Пока есть режим — есть смысл существования РФ.

Остановим российскую пехоту под Покровском — у них исчезнет смысл жизни. Затрещат те швы России, которые раньше она прятала.

***

Да, у нас есть проблемы. Но российский темп наступления замедляется. В РФ победа возможна только, когда будет продолжаться наступление. Остановка для них — это поражение.

И она будет, должна быть.

Игорь Луценко, «Фейсбук»

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