Побит последний козырь Путина

Побит последний козырь Путина6
- Игорь Луценко
- 11.02.2025, 12:29
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У РФ больше ничего не осталось.
Верю в то, что мы можем остановить наступление РФ на Донбассе.
Их оружие — пехотный штурм.
ПЕХОТНЫЙ ШТУРМ.
У РФ больше ничего не осталось сейчас из козырей, кроме старого, как мир, пехотного штурма.
Они не способны на то, на что мы показали способность на Курщине — они не могут организовать глубокий прорыв и маневренную войну. У них нет преимущества, которое нам угрожает, в дронах. Благодаря отсутствию преимущества в дронах и рэбах у них нет преимущества за счет бронетехники. КАБы, в общем, болезненная вещь, но не настолько болезненная она для тех, кто знает, как надо.
Мы можем создать подразделения, которые даже в условиях нехватки людей смогут остановить пехотные штурмы и избежать КАБов. Такие подразделения уже есть, их просто не хватает, и в них не хватает людей. Их руководители говорят — дайте нам больше способных людей, и не нужно будет держать столько пехоты впереди на стационарных позициях.
Пехотный штурм. Это возможно в 21 веке? Как долго это возможно в нашем веке?
Пока есть пехотный штурм — есть наступление. Пока есть наступление — есть смысл войны. Пока есть война — есть смысл существования режима. Пока есть режим — есть смысл существования РФ.
Остановим российскую пехоту под Покровском — у них исчезнет смысл жизни. Затрещат те швы России, которые раньше она прятала.
***
Да, у нас есть проблемы. Но российский темп наступления замедляется. В РФ победа возможна только, когда будет продолжаться наступление. Остановка для них — это поражение.
И она будет, должна быть.
Игорь Луценко, «Фейсбук»