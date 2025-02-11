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Некоторые даже не догадываются: как и сколько можно хранить треснувшие яйца

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  • 11.02.2025, 12:45
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Некоторые даже не догадываются: как и сколько можно хранить треснувшие яйца

Процесс требует внимания к деталям.

Часто, при транспортировке куриных яиц, главный ингредиент завтраков может треснуть и повредиться, но даже в таком состоянии их можно хранить, если придерживаться нескольких простых правил. «Главред»  выяснил, как правильно хранить яйца с трещинками, чтобы минимизировать риск заражения бактериями.

Известно, что скорлупа яйца защищает его содержание от бактерий, в частности, сальмонеллы. Если на скорлупе есть трещины, бактерии с легкостью могут проникнуть внутрь.

Портал Соокіѕт пишет, если вы заметили повреждение на скорлупе, тогда лучше отделили белок от желтка и поместить его в контейнер. Желательно отдать предпочтение стеклянным. Далее убедитесь, что контейнер чистый, а крышка плотно прилегает, чтобы кислород не попадал внутрь.

Яичные белки должны храниться при низких температурах, то есть в холодильнике или морозильной камере. В холодильнике можно хранить яичные белки максимум три дня, в морозильной камере - до шести месяцев. Если вы решили заморозить яичные белки, не забудьте наклеить на них этикетку с указанием срока хранения.

Яичные желтки в холодильнике могут храниться до 24 часов, строго в продезинфицированном и герметично закрытом контейнере.

Также если вы пришли из магазина и заметили, что куриные яйца имеют трещинку, тогда разбейте продукт в тарелку и закройте пищевой пленкой. Разбитое яйцо может храниться до 24 часов.

Если есть даже малейшее сомнение в том, что яйца были разбиты при покупке, не стоит долго размышлять: их следует выбросить.

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