Россия начала блокировать банковские карты участникам войны в Украине 7 11.02.2025, 13:06

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Чтобы не переводили деньги родным.

Российские банки начали блокировать денежные переводы и счета участников войны против Украины, сообщили ura.ru находящиеся на фронте военнослужащие.

«У нас с ребятами сейчас проблемы с доступом в приложения банков. У меня заблокировали переводы сразу в двух. Пишут, что подозрительные действия. Видимо, из-за того, что физически нахожусь на территории Украины», — рассказал один из военных.

По его словам, разблокировать счет по телефону не получается, поскольку банки требуют лично прийти в ближайшее отделение. Решить проблему не смог даже юрист, у которого была генеральная доверенность — в филиалах кредитных организаций документ отказались принимать. «Честно, уже устали от этого. Домой деньги отправить не могу», — отметил военнослужащий. Он не уточнил, о каких именно финансовых организациях идет речь, но подчеркнул, что с такой проблемой столкнулись многие на передовой. В банках пока ситуацию не комментировали.

До этого одна из кредитных организаций сняла у участника войны из Туринска Свердловской области все деньги с зарплатной карты в счет непогашенных кредитов. При этом в ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает банки списывать россиянам долги до 10 млн руб., если они были мобилизованы, призваны на фронт или подписали контракт с Минобороны РФ. После обращения в банк военнослужащему предложили самостоятельно приехать в отделение. Делом занялись в Госдуме и попросили председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину проверить законность действий банка. Депутат Максим Иванов утверждал, что часть списанной суммы удалось вернуть на карту военнослужащего.

Ранее участникам войны стали звонить мошенники. Они представлялись членами командования военной части и сообщали, что военнослужащим положены дополнительные выплаты. Однако есть затруднения с перечислением денег. Для получения выплат им предлагали перевести средства с банковских карт, которые могут быть заблокированы, на «безопасный счет». После совершения операции мошенники прекращали звонок и исчезали.

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