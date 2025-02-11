Наталья Радина: Есть способ очень быстро освободить всех белорусских политзаключенных 2 11.02.2025, 13:23

3,152

Полина Шарендо-Панасюк и Наталья Радина

Фото: Зеркало

Одновременно это позволит защитить права рабочих.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывшая политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк провела первую пресс-конференцию в Вильнюсе. Известная оппозиционерка призвала не вести переговоры с Лукашенко, а также вводить новые санкции против режима.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, которая модерировала пресс-конференцию, рассказала «Радыё Свабода» о значимости заявлений Полины Шарендо-Панасюк:

— Во-первых, я хотела бы сказать, что Полина очень мужественная женщина. После выезда из Беларуси она рассказала про все пытки, через которые ей пришлось пройти в белорусских тюрьмах. Это на самом деле настоящий ГУЛАГ. Происходящее с женщинами там просто ужасно.

Сама Полина назвала белорусские тюрьмы живодерней, где сегодня пытают и убивают и мужчин, и женщин. Еще важно было то, что она заявила о давлении на политзаключенных.

Главный редактор сайта Charter97.org убеждена, что именно благодаря санкциям удалось освободить Полину Шарендо-Панасюк:

— Санкции очень сильно сегодня влияют на ситуации в Беларуси. В первую очередь — на экономику. Насколько я знаю, сейчас ситуация в экономике действительно на грани катастрофы.

Россия больше не в состоянии спасать режим Лукашенко и так дотировать экономику страны, как это было в предыдущие годы, потому что идет война, РФ сама несет большие потери, в том числе — финансовые. Поэтому у режима Лукашенко есть большие проблемы, и он бы очень хотел сегодня отмены санкций, которые были введены против белорусского калия и нефтепродуктов.

Наталья Радина ответила экспертам, которые рассказывают об «устойчивости экономики режима»:

— Во-первых, у нас сегодня нет информации, как санкции воздействуют на белорусскую экономику. Все эти заумные эксперты, которые рассказывают про «чудесное» состояние экономики, откуда берут цифры? Почти все цифры в Беларуси или фальшивые, или закрытые. Сегодня ни у одного эксперта, в том числе у BEROC и других аналитических центров, нет адекватной информации о белорусской экономике.

Санкции действуют и рушат экономику режима. Однако не нужно ожидать, что это произойдет уже завтра. Конечно, есть проблемы с тем, что санкции, которые были введены, массово обходятся. Евросоюз время от времени, пакет от пакета, эти дырки закрывает. Мы знаем, что по фальшивым документам в ЕС идут подсанкционные товары, но это все равно плохо влияет на экономику Лукашенко. И хорошо, что эти санкции есть.

Если мы хотим, чтобы санкции ввели, а они на следующий день начали действовать, есть и такие возможности. Нужно закрыть транзит товаров через территорию Беларуси. Если будет введено эмбарго на торговлю, через три-четыре дня режим Лукашенко выпустит всех политзаключенных. Ведь это подействует не только на экономику Беларуси, но и на Россию, и на КНР, ведь через нашу страну идут китайские товары в Европу. Это единственный путь по суше.

Нам кажется, что ввести эти санкции невозможно. Но существует основание для их применения. Напомню, что против режима Лукашенко была применена 33 статья Устава Международной организации труда. Эта статья подразумевает введение эмбарго на торговлю с Беларусью и запрет на транзит товаров через нашу страну. Если бы у стран Запада была политическая воля, они бы смогли ввести эти санкции, что было бы очень эффективно. Людей могли бы выпустить из тюрем очень быстро.

Также Наталья Радина прокомментировала заявление главы КХП-БНФ Зенона Позняка о том, что Полину Шарендо-Панасюк выпустили, «потому что он обращался с такой просьбой к Лукашенко», а «единственная возможность освободить политзаключенных — переговоры с режимом»:

— Я не верю, что Лукашенко слушает Позняка. Если бы слушал, мы бы увидели это еще в конце 90-х. Когда не было интернета, Позняк слал по факсу обращения к режиму Лукашенко.

Считаю, что кроме давления нет никакого другого пути повлиять на режим Лукашенко. Если диктатор освободит всех политзаключенных, я буду только приветствовать снятие санкций с режима. Но пусть он отпустит всех до единого политзаключенных, тысячи и тысячи людей, которых сегодня пытают в белорусских тюрьмах, пусть остановит политический террор, который длится в стране уже пятый год. Ведь освобождают сегодня десятки человек, а в тюрьмы идут сотни. А политзаключенных все больше и больше.

Если Зенон Позняк такой смелый, пусть едет в Минск и ведет переговоры с Лукашенко. Покупает билет на автобус, едет в Беларусь и разговаривает с диктатором. Посмотрим на результат.

Главный редактор сайта Charter97.org отметила важность того, что бывшая политзаключенная рассказала о карательной психиатрии, которую режим Лукашенко применяет против своих оппонентов:

— Карательная психиатрия использовалась властями СССР против диссидентов. Мы помним, как это происходило с Владимиром Буковским, Валерией Новодворской, Натальей Горбаневской, которую я лично знала. Это ужасные вещи, просто пытки, и за это режим должен нести ответственность. Очень важно, что Полина про это рассказала. Думаю, что могут быть введены новые санкции. То, что Полина все это выдержала, еще раз говорит о том, что она очень мужественная женщина и гордость Беларуси. Ведь пройти и через физические пытки, и через психологически невыносимые условия, может только сильный человек, который любит Беларусь и верит, что она станет свободной.

Когда я приехала в Вильнюс и встретилась с Полиной, мы пять часов беспрерывно разговаривали. Я увидела перед собой человека, который не потерял даже в этих условиях веру в то, что Беларусь будет свободной. Это пример всем нам. Стыдно в эмиграции сегодня говорить, что «нам сложно живется и мы не знаем, когда вернемся домой». Нужно делать все, что только возможно, а можем мы многое. Если люди проходят через ад и сохраняют в себе веру в перемены, то как мы можем говорить, что ее потеряли?

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com