закрыть
11 февраля 2025, вторник, 13:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

За участие в протестах будут судить фитнес-инструктора Наталью Новожилову

5
  • 11.02.2025, 13:17
  • 3,538
За участие в протестах будут судить фитнес-инструктора Наталью Новожилову
Наталья Новожилова

Ее дело будет рассматривать суд Московского района Минска.

За участие в протестах в Беларуси в 2020-м будут судить фитнес-инструктора Наталью Новожилову. Ее дело 17 февраля рассмотрит суд Московского района Минска (судья — Екатерина Мурашко), заметил правозащитный центр «Вясна».

Новожиловой инкриминирована статья «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в таких действиях» (ст. 342 УК).

Наталья Новожилова — председатель международного общественного объединения «Федерация фитнеса», мастер спорта по спортивной гимнастике, чемпионка СССР. Она — создательница Национальной школы фитнес-тренеров, является официальной представительницей фитнес программ университета Reebok и Nike, проводила общебелорусские конференции по программе «За здоровый образ жизни», имеет награды. Новожилова — фитнес-инструктор международного класса категории «Elite».

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новый «1917-й» не за горами
Новый «1917-й» не за горами Петр Олещук
В это трудно поверить
В это трудно поверить Виталий Портников
Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин