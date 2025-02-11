За участие в протестах будут судить фитнес-инструктора Наталью Новожилову

За участие в протестах будут судить фитнес-инструктора Наталью Новожилову5
- 11.02.2025, 13:17
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Ее дело будет рассматривать суд Московского района Минска.
За участие в протестах в Беларуси в 2020-м будут судить фитнес-инструктора Наталью Новожилову. Ее дело 17 февраля рассмотрит суд Московского района Минска (судья — Екатерина Мурашко), заметил правозащитный центр «Вясна».
Новожиловой инкриминирована статья «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в таких действиях» (ст. 342 УК).
Наталья Новожилова — председатель международного общественного объединения «Федерация фитнеса», мастер спорта по спортивной гимнастике, чемпионка СССР. Она — создательница Национальной школы фитнес-тренеров, является официальной представительницей фитнес программ университета Reebok и Nike, проводила общебелорусские конференции по программе «За здоровый образ жизни», имеет награды. Новожилова — фитнес-инструктор международного класса категории «Elite».