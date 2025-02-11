«Вот это забота о людях» 2 11.02.2025, 13:36

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Белорусские пенсионеры рассказали, что их удивило в Польше.

- В белорусской «палатке» начали обсуждать индивидуальный подход по поводу оплаты проезда для пенсионеров. Смешно слушать это нелепое тявканье, «умные» мнения отдельных «палаточников», - написала в редакцию сайта Charter97.org читательница Екатерина.

А мне вспоминается, что когда Лукашенко пришел к власти, то пенсионеры имели льготный проезд, а теперь же должны платить как и все. Теперь же в «социально ориентированном» государстве предлагают рассматривать льготу для каждого индивидуально. Смех да и только. «Осчастливили».

Мы с мужем недавно вернулись от детей из Польши. Каково же было наше удивление, когда там мы купили за 45 рублей проездной билет для пенсионера на все виды городского транспорта.

Но еще большее наше удивление было, когда мы решили сходить в зоопарк, и жена неуверенно спросила, есть ли какие льготы для инвалидов. И ей сообщили, что для нее вход бесплатный и для меня, сопровождающего, тоже. Вот это забота о людях!

В следующий раз как поедем, то спросим про транспорт, возможно, он тоже для такой категории людей бесплатный. Так вот она, разница в отношении к людям. В Беларуси льготы отбирают, а после годами будут спорить об «индивидуальном подходе» и выдавать льготы «индивидуально». А в Польше для белорусов льготы действуют наравне с гражданами этой страны.

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