закрыть
11 февраля 2025, вторник, 14:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусам стоит запастись наличными деньгами

  • 11.02.2025, 13:59
Белорусам стоит запастись наличными деньгами

Сразу три белорусских банка предупредили о технических работах.

Сразу три белорусских банка предупредили своих клиентов о новых техработах, запланированных на среду, 12 февраля. Журналисты Telegraf.news обратили внимание на то, что анонсированные работы будут проводиться не только ночью, как это обычно бывает, но и в утренние часы.

Так, в Белгазпромбанке сообщили, что техработы пройдут с 07:00 до 08:30 часов утра, в связи с чем возможны кратковременные перебои в работе таких услуг как:

• услуги «Интернет-банк»,

• мобильных приложений BGPB mobile и BGPB Business,

• P2P-переводов на сайте p2p.bgpb.by,

• сервиса «3D-платежи» на сайте pay.bgpb.by,

• услуг «SMS-информирование», «PUSH-информирование», «SMS-управление»,

• сервисов USSD- и SMS-запросов.

Также о проведении технических работ в утреннее время сообщил Белагропромбанк. Согласно информации пресс-службы банка, с 06:00 до 08:00 будет временно отсутствовать возможность просматривать доступный остаток по карточкам и оплачивать услуги (в том числе — через ЕРИП) в системах дистанционного банковского обслуживания (Интернет-банкинг, Мобильный интернет-банкинг, USSD-банкинг).

Помимо этого, как сообщили в банке, во время проведения техработ нельзя также будет:

• погашать кредитную задолженность, пополнять вклады (депозиты), текущие счета банка через систему ЕРИП,

• совершать операции в инфокиосках,

• оплатить услуги в банкоматах,

• осуществлять блокировку/разблокировку, управление лимитами, подключения/отключения услуги SMS-информирования и услуги 3D-Secure по карточкам в СДБО (Интернет-банкинг, Мобильный интернет-банкинг).

О проведении техработ 12 февраля также проинформировал и Приорбанк. Согласно информации банка, техработы пройдут с 01:00 до 06:00. Во время работ будут недоступны сервисы дистанционного обслуживания и операции в банкоматах. Также будут недоступны переводы с карты на карту в интернет-банке для физлиц и оплаты по карточкам Приорбанка в интернет-магазинах.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новый «1917-й» не за горами
Новый «1917-й» не за горами Петр Олещук
В это трудно поверить
В это трудно поверить Виталий Портников
Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин