Белорусам стоит запастись наличными деньгами 11.02.2025, 13:59

Сразу три белорусских банка предупредили о технических работах.

Сразу три белорусских банка предупредили своих клиентов о новых техработах, запланированных на среду, 12 февраля. Журналисты Telegraf.news обратили внимание на то, что анонсированные работы будут проводиться не только ночью, как это обычно бывает, но и в утренние часы.

Так, в Белгазпромбанке сообщили, что техработы пройдут с 07:00 до 08:30 часов утра, в связи с чем возможны кратковременные перебои в работе таких услуг как:

• услуги «Интернет-банк»,

• мобильных приложений BGPB mobile и BGPB Business,

• P2P-переводов на сайте p2p.bgpb.by,

• сервиса «3D-платежи» на сайте pay.bgpb.by,

• услуг «SMS-информирование», «PUSH-информирование», «SMS-управление»,

• сервисов USSD- и SMS-запросов.

Также о проведении технических работ в утреннее время сообщил Белагропромбанк. Согласно информации пресс-службы банка, с 06:00 до 08:00 будет временно отсутствовать возможность просматривать доступный остаток по карточкам и оплачивать услуги (в том числе — через ЕРИП) в системах дистанционного банковского обслуживания (Интернет-банкинг, Мобильный интернет-банкинг, USSD-банкинг).

Помимо этого, как сообщили в банке, во время проведения техработ нельзя также будет:

• погашать кредитную задолженность, пополнять вклады (депозиты), текущие счета банка через систему ЕРИП,

• совершать операции в инфокиосках,

• оплатить услуги в банкоматах,

• осуществлять блокировку/разблокировку, управление лимитами, подключения/отключения услуги SMS-информирования и услуги 3D-Secure по карточкам в СДБО (Интернет-банкинг, Мобильный интернет-банкинг).

О проведении техработ 12 февраля также проинформировал и Приорбанк. Согласно информации банка, техработы пройдут с 01:00 до 06:00. Во время работ будут недоступны сервисы дистанционного обслуживания и операции в банкоматах. Также будут недоступны переводы с карты на карту в интернет-банке для физлиц и оплаты по карточкам Приорбанка в интернет-магазинах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com