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В дворце Лукашенко царит тревога

  • Telegram-канал «Ник и Майк»
  • 11.02.2025, 14:06
  • 1,274
В дворце Лукашенко царит тревога

Появился опасный для режима прецедент.

Во дворце Лукашенко с неподдельным интересом следят за событиями на Ближнем Востоке, а именно за ситуацией между Израилем и ХАМАСом.

Несмотря на различия, очень много общего. Хунта точно также захватывает заложников и пытается торговаться. Однако на смену некоей эйфории, связанной с тем, что Израиль пошел на крайне невыгодную сделку по обмену (мол, нужно идти до конца, как ХАМАС), пришла тревога.

Сделка, которую ХАМАС не в состоянии исполнить, может обернуться тем самым концом, только в другом формате. Новый-старый президент США Дональд Трамп эксцентричен и непредсказуем, однако постоянен в поддержке Израиля.

Он демонстрирует понятную модель ведения переговоров, когда за отказ от сложной для обеих сторон сделки, могут наступить разрушительные последствия для стороны, которая сделку срывает. Такая же модель предложена и в случае войны России против Украины.

Такая модель пугает Лукашенко, известного тем, что сделки он соблюдать не любит, просто играет с Европой в долгую, понимая, что его срок у руля ограничен теперь только физическим состоянием в отличие от европейцев с их выборами, рейтингами и прочим.

А о том, насколько по сути отличается (нет) хунта от ХАМАС можно послушать в (рассказе героической Полины Шарендо-Панасюк/ru/news/2025/2/10/629301/).

Telegram-канал «Ник и Майк»

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