Популярного российского ведущего парализовало
- 11.02.2025, 14:09
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Он прикован к инвалидной коляске.
Популярный российский актер и телеведущий Сергей Белоголовцев отменяет свое участие во всех ближайших спектаклях. Из-за проблем пережитого инсульта артист прикован к инвалидной коляске.
Как пишет пропагандистский Telegram-канал Mash, 60-летний шоумен попал в больницу с болями в животе в августе 2024-го. Через пару дней после удаления грыжи на животе близкие обнаружили мужчину лежащим на полу.
По данным российских пропагандистов, тогда юмористу удалили тромбы из мозговых артерий. После чего он два месяца пролежал в реабилитации в частной клинике.
Уже к концу года, В ноябре актёр снова попал в лечебницу из-за проблем с печенью, а в декабре — из-за аппендицита. «Сейчас у телеведущего слабость, «непослушность» тела, паралич левой руки и ноги. Передвигаться мужчине помогают родственники», - пишут российские пропагандисты.
По словам его представителя, состояние здоровья пока не позволяет актеру принимать участие в постановках.