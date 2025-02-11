В iPhone уберут кнопку, которая была в смартфонах на протяжении 18 лет

В iPhone уберут кнопку, которая была в смартфонах на протяжении 18 лет1
- 11.02.2025, 14:13
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С момента своего появления она была визитной карточкой iPhone.
Эпоха кнопки «Домой» на iPhone подходит к концу. Как стало известно, компания Apple готовится представить новый iPhone SE, не имеющий физической кнопки «Домой» с функцией Touch ID. Это означает, что все будущие модели iPhone будут снабжены исключительно технологией распознавания лица Face ID.
С момента своего появления в 2007 году кнопка «Домой» стала визитной карточкой iPhone. Она позволяла пользователям быстро вернуться на главный экран, вызвать Siri и выполнять другие действия. Однако с развитием технологий Apple начала искать новые способы взаимодействия пользователей со своими смартфонами, отмечают в MacRumors.
Переход на Face ID позволил компании увеличить размер экрана, сделать дизайн смартфонов более современным и стилизованным. Кроме того, технология распознавания лица стала более надежной и удобной в использовании.
Ожидается, что новый iPhone SE, который станет первым смартфоном Apple без кнопки «Домой», унаследует многие функции от флагманских моделей. Среди них – мощный процессор A18, поддержка сетей 5G, улучшенная камера и увеличенная емкость оперативной памяти.
Таким образом, Apple продолжает двигаться вперед, отказываясь от устаревших технологий и внедряя новые инновации. Хотя для многих пользователей кнопка «Домой» стала символом iPhone, новые технологии, такие как Face ID, открывают новые возможности для взаимодействия со смартфоном.