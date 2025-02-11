«Для «Камаза» китайцы стали проблемой» 5 11.02.2025, 14:15

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Власти РФ начали атаку на китайские грузовики, захватившие две трети рынка.

Китайские грузовики заполнили пустоту на российском рынке после ухода западных брендов и концентрации «Камаза» на выполнение военного заказа, но теперь они захватили более 2/3 рынка, а продажи грузовиков сокращаются, и власти забили тревогу. Защитить рынок от наплыва некачественной, как вдруг выяснилось, китайской продукции требовали руководители Минпромторга Антон Алиханов и «Ростеха» Сергей Чемезов (госкорпорация – крупнейший акционер «Камаза»).

Первая жертва

Росстандарт 10 февраля отозвал сертификат одобрения типа транспортного средства у одной из самых популярных в России моделей грузовиков — китайского крупнотоннажного самосвала Shacman типа SX3258. Решение принято по итогам внеплановой проверки, проведенной совместно с Генпрокуратурой, следует из сообщения ведомства. Таким образом импорт и реализация этой модели в стране запрещены.

Причиной стало выявленное несоответствие грузовиков обязательным требованиям, в том числе к шумовым ограничениям, задним противоподкатным и боковым защитным устройствам, из-за чего автомобили представляют опасность для водителей и других участников дорожного движения.

По информации Росстандарта, в Россию ввезено 15 000 потенциально опасных автомобилей типа SX3258, из которых 2150 уже эксплуатируются. Теперь производитель должен разработать отзывную программу для устранения недостатков и устранить нарушения технического регламента.

Накануне, 9 февраля российский дистрибутор марки, компания «Шакхман Моторс» сама объявила о приостановке продаж самосвала в связи «с проверкой поступившей информации о возможном несоответствии выпущенных в обращение транспортных средств» требованиям технического регламента.

Двумя днями ранее, 7 февраля «Шакман Моторс» утверждала, что информация об отзыве ОТТС не соответствует действительности. По ее данным, несоответствия техрегламенту были найдены в декабре 2024 г. после испытаний одного грузовика, приобретенного «Спецавтостроем». Представитель владельца, по информации Росстандарта, отмечал слабую конструкцию заднего противоподкатного и бокового защитного устройства, сильный шум, слабое торможение и «тихий неразборчивый звук при работе ГЛОНАСС», но последние две претензии по результатам испытания на полигоне не подтвердились, следует из сообщения «Шахман Моторс».

Рынок сжимается, лидер меняется

Рынок грузовиков в России переживает сложные времена: всплеск спроса, связанный с большими инфраструктурными стройками, закончился, и в прошлом году, по данным «Автостата», было продано 126 165 новых грузовых автомобилей, на 10% меньше, чем в 2023 г. При этом продажи среднетоннажных грузовиков (MCV, до 16 т) выросли на 22%, а самых востребованных крупнотоннажных грузовиков (HCV, от 16 т) снизились на 19% до 102 000 единиц. В этом году ситуация продолжает ухудшаться: по итогам января продажи грузовиков снизились на 27%, до 5498 автомобилей, а на неделе, закончившейся 9 февраля, продажи HCV оказались на 47% ниже, чем в том же периоде прошлого года.

Лишенная сертификата модель была одной из самых популярных в России. По подсчетам «Автостата», в 2024 г. было продано 5236 новых грузовиков SX3258, на 23% меньше, чем в 2023-м, и с этим результатом модель оказалась на третьем месте после Sitrak C7H (продано 19 374 шт.) и Dongfeng 4180 (7346 шт.). «Камаз» с тягачом 54901 только на пятой позиции (4324 шт.), после китайского седельного тягача Faw J7 (4344 шт.).

«Камаз» за год продал в общей сложности 17 254 автомобиля и впервые уступил общее лидерство на рынке грузовиков китайским брендам. Он снизил продажи сильнее всего из всех топовых производителей – на треть по сравнению с 2023 годом, тогда как у популярных китайских брендов падение не превысило 27%.

В итоге на первое место вышел бренд Sitrak, реализовавший 19 409 автомобилей. Shacman тоже догоняет КАМАЗ – с результатом в 15 729 он на третьем месте. Его тягач X6000 при выходе на российский рынок в 2023 г. стал основным конкурентом флагманской модели КАМАЗа 54901: при лучшем оснащении китайская модель тогда стоила 10 млн рублей – на миллион дешевле модели «Камаза», рассказывает дилер, продающий и китайские, и российские грузовики. Благодаря таким примерам китайские грузовики и заняли 68% российского рынка, объясняет он. Правда, сейчас 54901 продают по спеццене – от 8,55 млн руб., но стоимость X6000 начинается от 8 млн руб.

Новые жертвы

В такой ситуации власти стали защищать флагмана грузового автопрома и ополчились на китайцев. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в прошлом году требовал ограничить ввоз китайских машин, чтобы россияне покупали «Камазы» и «Москвичи» («Ростех» владеет долей в их производителе). Министр промышленности и торговли Антон Алиханов на заседании комиссии Госсовета 5 февраля заявил о трех китайских грузовиках, которые «нельзя допускать на дороги», и призвал ужесточить сертификацию иностранной автомобильной техники вплоть до отзыва уже выданных ОТТС.

Проблемы с сертификатами не только у Shacman. Под проверку кроме нее попали грузовики других лидеров продаж – Sitrak и Faw – и теперь им тоже грозит отзыв сертификатов, утверждают несколько дилеров грузовых автомобилей. О каких моделях идет речь, они затруднились сказать, Росстандарт не ответил на запрос.

В 2022 г., после ухода международных брендов, российскому рынку были нужны другие грузовики, и побыстрее, поэтому ООТС китайцам оформлялись в спешке и, судя по всему, с нарушениями регламентов, соглашается другой дилер грузовиков. «Мы знаем, что проблемы у китайских тягачей и самосвалов есть – достаточно много покупателей жаловались на частые ремонты и другой негативный опыт. С другой стороны, многие китайские модели вне конкуренции по соотношению цены и качества», – продолжает он. Поэтому для «Камаза» китайцы стали проблемой. На складах дилеров в конце декабря стояло более 5000 нераспроданных «Камазов» – это на несколько месяцев продаж, рассказывает другой дилер со ссылкой на своих коллег.

«Понятно, что китайцев в 2022 г. запустили заполнять пустоту на рынке, пока ведущий российский производитель выполнял госзаказ, а не претендовать на лидерство, – рассуждает собеседник TMT, – но сейчас у многих возникает вопрос, а нельзя ли было решить проблемы "Камаза" как-то поаккуратнее, учитывая наше тесное сотрудничество с китайским автопромом и зависимость от него». Он напоминает, что «Камаз» активно закупает китайские запчасти для своих грузовиков, например, на популярный самосвал третьего поколения 6520 устанавливается задний мост завода Shaanxi – производителя грузовиков Shacman. «Где российскому производителю искать новые запчасти, если обиженные китайские партнеры решат «придержать» свои запчасти, ссылаясь, скажем на трудности с оплатой и логистикой?» – задает дилер риторический вопрос.

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