закрыть
11 февраля 2025, вторник, 15:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Для «Камаза» китайцы стали проблемой»

5
  • 11.02.2025, 14:15
  • 3,016
«Для «Камаза» китайцы стали проблемой»

Власти РФ начали атаку на китайские грузовики, захватившие две трети рынка.

Китайские грузовики заполнили пустоту на российском рынке после ухода западных брендов и концентрации «Камаза» на выполнение военного заказа, но теперь они захватили более 2/3 рынка, а продажи грузовиков сокращаются, и власти забили тревогу. Защитить рынок от наплыва некачественной, как вдруг выяснилось, китайской продукции требовали руководители Минпромторга Антон Алиханов и «Ростеха» Сергей Чемезов (госкорпорация – крупнейший акционер «Камаза»).

Первая жертва

Росстандарт 10 февраля отозвал сертификат одобрения типа транспортного средства у одной из самых популярных в России моделей грузовиков — китайского крупнотоннажного самосвала Shacman типа SX3258. Решение принято по итогам внеплановой проверки, проведенной совместно с Генпрокуратурой, следует из сообщения ведомства. Таким образом импорт и реализация этой модели в стране запрещены.

Причиной стало выявленное несоответствие грузовиков обязательным требованиям, в том числе к шумовым ограничениям, задним противоподкатным и боковым защитным устройствам, из-за чего автомобили представляют опасность для водителей и других участников дорожного движения.

По информации Росстандарта, в Россию ввезено 15 000 потенциально опасных автомобилей типа SX3258, из которых 2150 уже эксплуатируются. Теперь производитель должен разработать отзывную программу для устранения недостатков и устранить нарушения технического регламента.

Накануне, 9 февраля российский дистрибутор марки, компания «Шакхман Моторс» сама объявила о приостановке продаж самосвала в связи «с проверкой поступившей информации о возможном несоответствии выпущенных в обращение транспортных средств» требованиям технического регламента.

Двумя днями ранее, 7 февраля «Шакман Моторс» утверждала, что информация об отзыве ОТТС не соответствует действительности. По ее данным, несоответствия техрегламенту были найдены в декабре 2024 г. после испытаний одного грузовика, приобретенного «Спецавтостроем». Представитель владельца, по информации Росстандарта, отмечал слабую конструкцию заднего противоподкатного и бокового защитного устройства, сильный шум, слабое торможение и «тихий неразборчивый звук при работе ГЛОНАСС», но последние две претензии по результатам испытания на полигоне не подтвердились, следует из сообщения «Шахман Моторс».

Рынок сжимается, лидер меняется

Рынок грузовиков в России переживает сложные времена: всплеск спроса, связанный с большими инфраструктурными стройками, закончился, и в прошлом году, по данным «Автостата», было продано 126 165 новых грузовых автомобилей, на 10% меньше, чем в 2023 г. При этом продажи среднетоннажных грузовиков (MCV, до 16 т) выросли на 22%, а самых востребованных крупнотоннажных грузовиков (HCV, от 16 т) снизились на 19% до 102 000 единиц. В этом году ситуация продолжает ухудшаться: по итогам января продажи грузовиков снизились на 27%, до 5498 автомобилей, а на неделе, закончившейся 9 февраля, продажи HCV оказались на 47% ниже, чем в том же периоде прошлого года.

Лишенная сертификата модель была одной из самых популярных в России. По подсчетам «Автостата», в 2024 г. было продано 5236 новых грузовиков SX3258, на 23% меньше, чем в 2023-м, и с этим результатом модель оказалась на третьем месте после Sitrak C7H (продано 19 374 шт.) и Dongfeng 4180 (7346 шт.). «Камаз» с тягачом 54901 только на пятой позиции (4324 шт.), после китайского седельного тягача Faw J7 (4344 шт.).

«Камаз» за год продал в общей сложности 17 254 автомобиля и впервые уступил общее лидерство на рынке грузовиков китайским брендам. Он снизил продажи сильнее всего из всех топовых производителей – на треть по сравнению с 2023 годом, тогда как у популярных китайских брендов падение не превысило 27%.

В итоге на первое место вышел бренд Sitrak, реализовавший 19 409 автомобилей. Shacman тоже догоняет КАМАЗ – с результатом в 15 729 он на третьем месте. Его тягач X6000 при выходе на российский рынок в 2023 г. стал основным конкурентом флагманской модели КАМАЗа 54901: при лучшем оснащении китайская модель тогда стоила 10 млн рублей – на миллион дешевле модели «Камаза», рассказывает дилер, продающий и китайские, и российские грузовики. Благодаря таким примерам китайские грузовики и заняли 68% российского рынка, объясняет он. Правда, сейчас 54901 продают по спеццене – от 8,55 млн руб., но стоимость X6000 начинается от 8 млн руб.

Новые жертвы

В такой ситуации власти стали защищать флагмана грузового автопрома и ополчились на китайцев. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в прошлом году требовал ограничить ввоз китайских машин, чтобы россияне покупали «Камазы» и «Москвичи» («Ростех» владеет долей в их производителе). Министр промышленности и торговли Антон Алиханов на заседании комиссии Госсовета 5 февраля заявил о трех китайских грузовиках, которые «нельзя допускать на дороги», и призвал ужесточить сертификацию иностранной автомобильной техники вплоть до отзыва уже выданных ОТТС.

Проблемы с сертификатами не только у Shacman. Под проверку кроме нее попали грузовики других лидеров продаж – Sitrak и Faw – и теперь им тоже грозит отзыв сертификатов, утверждают несколько дилеров грузовых автомобилей. О каких моделях идет речь, они затруднились сказать, Росстандарт не ответил на запрос.

В 2022 г., после ухода международных брендов, российскому рынку были нужны другие грузовики, и побыстрее, поэтому ООТС китайцам оформлялись в спешке и, судя по всему, с нарушениями регламентов, соглашается другой дилер грузовиков. «Мы знаем, что проблемы у китайских тягачей и самосвалов есть – достаточно много покупателей жаловались на частые ремонты и другой негативный опыт. С другой стороны, многие китайские модели вне конкуренции по соотношению цены и качества», – продолжает он. Поэтому для «Камаза» китайцы стали проблемой. На складах дилеров в конце декабря стояло более 5000 нераспроданных «Камазов» – это на несколько месяцев продаж, рассказывает другой дилер со ссылкой на своих коллег.

«Понятно, что китайцев в 2022 г. запустили заполнять пустоту на рынке, пока ведущий российский производитель выполнял госзаказ, а не претендовать на лидерство, – рассуждает собеседник TMT, – но сейчас у многих возникает вопрос, а нельзя ли было решить проблемы "Камаза" как-то поаккуратнее, учитывая наше тесное сотрудничество с китайским автопромом и зависимость от него». Он напоминает, что «Камаз» активно закупает китайские запчасти для своих грузовиков, например, на популярный самосвал третьего поколения 6520 устанавливается задний мост завода Shaanxi – производителя грузовиков Shacman. «Где российскому производителю искать новые запчасти, если обиженные китайские партнеры решат «придержать» свои запчасти, ссылаясь, скажем на трудности с оплатой и логистикой?» – задает дилер риторический вопрос.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новый «1917-й» не за горами
Новый «1917-й» не за горами Петр Олещук
В это трудно поверить
В это трудно поверить Виталий Портников
Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин