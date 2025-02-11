В Беларуси появился новый вид мошенничества 11.02.2025, 14:18

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Злоумышленники предлагают подзаработать.

В «Белтелеком» предупредили белорусов о распространении нового мошенничества якобы от имени предприятия, сообщает БелТА.

Так, аферисты под видом «Белтелекома» начали распространять в сети видео с якобы «новыми возможностями для заработка». Мошенники предлагают поучаствовать в фейковой инвестиционной платформе будто бы от «Белтелекома».

- «Белтелеком» не имеет отношения к ресурсу, предлагающему пассивный заработок, - прокомментировали на предприятии.

В пресс-службе компании сказали белорусам не переходить по подозрительным ссылкам, а также не передавать свои личные данные и не осуществлять переводы денежных средств. О факте мошенничества стоит незамедлительно сообщать в милицию.

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