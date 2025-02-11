ВСУ уничтожили редкий корабельный бомбомет «Смерч-2»2
- 11.02.2025, 14:34
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Технику оккупантов обнаружили в лесах на Лиманском направлении.
Силы обороны Украины уничтожили в лесах на Лиманском направлении корабельный бомбомет «Смерч-2», который оккупанты установили на грузовик «Урал».
Об этом сообщает Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».
«Оккупанты на базе грузовика «Урал» установили корабельный бомбомет «Смерч-2». Однако захватчики не учли один единственный момент, что от пилотов батальона беспилотных систем и их больших ночных дронов не спрячешься», - пишет ОСУВ «Хортица».
«Смерч-2»
Корабельный бомбомет «Смерч-2» - это советская реактивная установка для противолодочной борьбы, предназначенная для поражения подводных лодок на средних и малых дистанциях. Она является модернизированной версией системы «Смерч-1» и использует неуправляемые глубинные бомбы, которые запускаются залповым методом.
Осенью 2023-го в СМИ появились сообщения о том, что оккупанты установили корабельную реактивную бомбометную систему на бронированный многоцелевой тягач МТ-ЛБ. А уже в начале 2024 года была опубликована видеозапись, на которой зафиксирован запуск снарядов из «Смерча-2», который установили на шасси танка Т-80У.