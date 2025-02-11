В Беларуси идут морозы до -16 градусов 11.02.2025, 14:40

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Прогноз погоды на три дня.

В среду, 12 февраля, в Беларуси преимущественно без осадков. Синоптики предупреждают о слабом тумане и гололедице на отдельных участках дорог. В ночные часы температура воздуха составит от -8 до -13 градусов (в Минске — 9-11 мороза), в дневные часы — от -7 на северо-востоке до +1 на Брестчине (в столице — от -3 до -5).

В четверг местами по северу страны возможен небольшой кратковременный снег. Ночью будет от -6 до -12, а при прояснениях — до -16 градусов, днем — от -6 на Витебщине до +3 на юго-западе Беларуси.

В пятницу почти по всей стране прогнозируется снег (на юге — мокрый снег). В ночные часы при прояснениях будет до 15 градусов мороза.

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