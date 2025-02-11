Запасы золота в российских банках упали рекордно за четыре года 3 11.02.2025, 14:48

Cпад составил почти 50%.

Запасы физического золота в российских банках резко сократились к концу прошлого года и упали ниже 40 тонн. Это следует из расчета РБК, сделанного на основе данных Центробанка.

Согласно статистике регулятора, на 1 января 2025 года на счетах кредитных организаций по учеты драгоценных металлов и камней было 325,4 млрд руб. В пересчете на золото это 38,1 тонны. В денежном выражении остатки на счетах сократились на 23,6% год к году, но в пересчете на физическое золото спад составил 46,4%, или более 33 тонны. Это самое резкое снижение запасов с 2020 года, когда на фоне кризиса и пандемии объем драгметаллов в банках в пересчете на золото уменьшился на 34,5 тонны.

Сколько российских банков оперируют физическим золотом, в отчетности ЦБ не указано. До февраля 2022 года лидерами в этой области были Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, банк «Открытие», Совкомбанк и Промсвязьбанк. Все они находятся под западными санкциями. Ранее глава Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба отметил, что в 2024 году падения добычи золота в стране не произошло и в отношениях банков и золотопромышленников ничего не поменялось. Источник РБК в банке из топ-50, который проводит операции с золотом, подтвердил, что объемы сделок с заводами и добывающими предприятиями не упали, но высокая ключевая ставка ЦБ повлияла на поведение клиентов. «Вместо кредитных средств клиенты предпочитают использовать собственные, продавая золото с металлических счетов», — пояснил собеседник издания.

Активность клиентов подогрел и рост цен на золото, говорит вице-президент Ланта-банка Ирина Лозинская. «На фоне высоких ставок и максимально привлекательных цен на золото часть компаний считали целесообразным реализовывать золото со счетов, а часть свободных денежных средств размещали на депозитах», — отметила Лозинская. Она добавила, что золотые слитки также активно продавали клиенты-физлица для «фиксации прибыли на максимальных уровнях цен». «Если в середине 2022 года золото стоило около 3300–3500 руб. за 1 г, то в конце 2024 года стоимость 1 г была выше 8700 руб.», — пояснила банкир.

В 2024 году цены на золото обновляли рекорд 40 раз, увеличившись на 27%, следует из подсчетов Всемирного совета по золоту (World Gold Council). Таким образом, драгметалл стал самым прибыльным сырьевым товаром.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com