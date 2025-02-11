Выборы в Германии аукнутся на российско-украинской войне 11.02.2025, 14:53

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Новым канцлером ФРГ может стать сторонник предоставления ВСУ дальнобойных ракет, способных достичь Москвы.

Правительство Германии, скорее всего, сменится через две недели. Согласно опросам, на выборах коалиция Олафа Шольца потерпит поражение, а новым канцлером станет миллионер Фридрих Мерц — он поддерживает передачу дальнобойного вооружения Украине и считает, что от России «исходит прямая угроза» для всей Европы. «Можем объяснить» рассказывает, как ситуация в Германии может отразиться на войне в Украине.

Мерц заявлял, что Украина должна восстановить свою территориальную целостность и выиграть войну, а Россия — проиграть. Он выступал за поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, а в декабре 2024 года предложил создать контактную группу из Германии, Франции, Польши и Великобритании для поддержки Украины. Политик также был против строительства «Северного потока — 2», потому что считал его инструментом давления в руках Москвы.

Taurus превосходят по дальности американские ATACMS — самые дальнобойные (на данный момент) ракеты в украинском арсенале. Немецкие ракеты могут бить уже не на 300 км, а на 500 . Шольц утверждал, что они «способны долететь до Москвы», поэтому отказывал в их поставках.

В Германии 69-летнего Мерца называют «немецким Трампом» за его жесткие высказывания и любовь к роскоши. Он летает на частном бизнес-джете и уверяет, что его «маленький самолет тратит меньше топлива, чем любая машина, принадлежащая члену правительства». Это не мешает политику причислять себя к среднему классу. Мерц называл детей мусульманских иммигрантов «маленькими пашами», а украинских беженцев — «социальными туристами», которые приехали «получать щедрые пособия и не работать».

Фридрих Мерц побеждает в общественных опросах. В начале февраля за Мерца были готовы отдать свой голос 24% опрошенных, а за Шольца — всего 16%, говорится в исследовании INSA. Если бы борьба за кресло канцлера шла только между этими двумя кандидатами, то Мерц получил бы 41%, а Шольц — 31%. Немцы также доверяют Мерцу по большинству политических вопросов: миграции, обороны, экономики и внешней политики.

«Сейчас Мерц — главный кандидат на пост канцлера», сообщил «МО» политолог Иван Преображенский. При этом обещания Мерца о передаче Taurus могут оказаться лишь предвыборной риторикой: «Мерц внимательно следит за позицией Трампа по Украине и действует соответствующе. Если раньше он безоговорочно поддерживал поставки Taurus, то теперь говорит о небходимости согласия всего ЕС. Очевидно, что это невозможно — Венгрия и Словакия никогда не утвердят такое решение», — заключил Преображенский.

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