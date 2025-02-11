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Белорус задолжал мобильному оператору одну копейку 14 лет назад

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  • 11.02.2025, 14:57
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Белорус задолжал мобильному оператору одну копейку 14 лет назад

Набежала невообразимо огромная пеня.

Гомельчанин Максим Мищенко с 2011 года задолжал мобильному оператору одну копейку. За 14 лет с учетом пени ему выставили к оплате 15 рублей, сообщили в эфире ТРК «Гомель».

Мужчина узнал о своем долге случайно, когда попытался купить на сайте мобильного оператора планшет в рассрочку.

— Когда я заполнил все пункты, нажал «Оформить заказ». На сайте выскочило окно: «Заказ невозможен. Оплатите задолженности с учетом штрафных санкций». Я начал звонить оператору, чтобы узнать, что за задолженность. Оператор сказала, что никакой задолженности у меня нет, посоветовала просто положить пять рублей на баланс, — рассказал мужчина.

Гомельчанин последовал совету оператора, но «ничего не изменилось».

— Спустя несколько минут оператор мне говорит, что я должен оплатить одну копейку с 2011 года. Но с учетом штрафных санкций — это уже неустойка в 15 рублей.

Мужчина посчитал, что за 14 лет его копеечный долг увеличился в 1500 раз.

— Я спросил, могла ли эта сумма дальше расти. Мне сказали, что не знают и что я сам виноват, что я сам должен отслеживать свои задолженности. А где я могу их отследить, где отображаются эти задолженности?

Гомельчанин написал жалобу мобильному оператору. В ответе, который мужчина получил от компании, говорилось, что «документы, подтверждающие несоблюдение условий договора, отсутствуют, истек срок хранения».

«Учитывая данные обстоятельства компания сочла возможным аннулировать списание в размере 15 рублей. Указанные денежные средства возвращены на баланс вашего счета», — говорилось в документе.

Адвокат Евгений Курносенко обратил внимание, что мобильный оператор «своевременно не направил уведомление абоненту, что у него имеется задолженность».

— Абонент не имел возможности надлежащим образом исполнить обязательства по погашению задолженности. Со стороны оператора был нарушен один из основополагающих принципов гражданских правоотношений — добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений. Неустойка и пеня не должны использоваться как средство обогащения взыскателя, — отметил Евгений Курносенко.

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