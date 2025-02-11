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Что ждет Россию и Путина в ближайшие годы: появился интересный прогноз

  • 11.02.2025, 15:01
  • 3,180
Что ждет Россию и Путина в ближайшие годы: появился интересный прогноз

Ни одна страна мира ни при каких обстоятельствах не выдержит такой нагрузки.

Ситуация может измениться в течение 3-5 лет

Пока рано говорить о том, что есть основания для дестабилизации ситуации внутри России. Однако подобные предпосылки могут стать заметными в течение 3-5 лет, ведь и СССР в свое время рухнул под санкционным давлением США и по результатам гонки вооружений.

Об этом заявил бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука.

Во время чата на «Главреде» он рассказал о том, что сейчас нет оснований для дестабилизации обстановки внутри России.

«К сожалению, я таких оснований не вижу. Прежде всего я не вижу реальных механизмов, которые были бы способны в краткосрочной перспективе значительно ухудшить экономическое состояние «страны-бензоколонки». Довольно трудно представить себе реакцию человека, который ходит в туалет на улицу, на угрозу увеличения ставки центрального банка», - говорит Тука.

В то же время, по его словам, некие основания для расшатывания обстановки могут появиться в течение 3-5 лет. И здесь можно вспомнить, как в свое время, соревнуясь с Штатами, рухнул Советский Союз.

«Впрочем, заметны определенные основания на перспективу 3-5 лет. Ведь и Советский Союз в свое время скончался именно из-за позиции США по санкционной политике и втягиванию больной экономики СССР в гонку вооружений. Сейчас уже говорят, что «звездные войны» Рейгана были блефом, прекрасно срежиссированным и разыгранным благодаря соответствующей информационной политике, американским спецслужбам, которые заставили советские спецслужбы поверить. Поскольку потенциальному противнику необходимо было реагировать на угрозу, ничего не оставалось, кроме как втягиваться в гонку вооружений. Исходя из того, что экономические потенциалы были просто несопоставимыми, это привело к распаду СССР. Ведь 80% экономики страны было вынуждено работать на ВПК – ни одна страна мира ни при каких обстоятельствах не выдержит такой нагрузки», - подчеркнул Георгий Тука.

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