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Экс-игрок сборной по футболу после комы снова попал в реанимацию

  • 11.02.2025, 15:08
  • 1,228
Экс-игрок сборной по футболу после комы снова попал в реанимацию
Антон Сарока

Возвращение Сароки в большой спорт в качестве игрока уже невозможно.

Тренер Сергей Яромко недавно рассказал о том, что у экс-игрока сборной Беларуси Антона Сароки снова возникли проблемы со здоровьем, которые привели в реанимацию. По словам тренера, 32-летний Сарока, который в свое время выступал за минское «Динамо» и БАТЭ, распрощался с надеждой вернуться в футбол как игрок, пишет «Трибуна».

О том, что у Антона Сароки серьезные медицинские проблемы, сообщалось в начале мая 2024 года. Тогда экс-форвард попал в реанимацию из-за панкреатита и с собственного согласия был введен в медикаментозную кому — так было проще удалять жидкость, которая заполнила легкие. Через пару недель спортсмена выписали.

В августе 2024 года источники сообщали, что он взялся за здоровье, придерживался диеты и приводил себя в форму — ходил в бассейн и тренажерный зал. Даже надеялся вернуться в большой футбол — с ним связывались представители нескольких профессиональных команд и любители из «медиалиги». Но спорту мешала старая травма колена. В итоге все ограничивалось самостоятельными занятиями, а свободное время Сарока посвящал жене, сыну Ярославу и племяннице Мии.

И вот на прошлой неделе Сергей Яромко рассказал, что Сарока снова побывал в реанимации.

По данным «Трибуны», очередные неприятности с 32-летним Сарокой произошли в начале осени 2024 года. Футболист только первое время после выписки был сторонником здорового образа жизни, но в какой-то момент снова начал употреблять алкоголь, и это чуть не привело к печальным последствиям.

Сарока попал в реанимацию в тяжелом состоянии, врачи реально боролись за его жизнь. К счастью, экс-игрока сборной смогли вытащить с того света. В больнице Сарока провел около месяца.

Тем временем друзья и коллеги собрали, как рассказал Яромко, деньги на реабилитацию — получилась приличная сумма, которую передали жене.

После выписки Сарока чувствовал себя неплохо, голос в трубке был бодрым и жизнерадостным, что вселяло надежду на лучшее. Однако после очередного попадания в реанимацию экс-футболист оказался под постоянным наблюдением врачей. И снова вернулся к здоровому образу жизни и правильному питанию. Коллеги надеются, что Сарока сделал выводы и больше «не будет подвергать свой организм неоправданному риску».

Яромко говорит, что возвращение Сароки в большой спорт в качестве игрока уже невозможно. Как удалось узнать, после выписки он забросил самостоятельные тренировки и не поддерживает форму ни в зале, ни в бассейне.

Сарока хочет остаться в футболе и даже поступил на какие-то тренерские курсы, но серьезно заниматься там мешают проблемы со здоровьем.

В итоге сегодня экс-форвард сборной снова сосредоточен на семье: нигде не работает и все свое время посвящает сыну и жене. И, как говорят наши собеседники, «никуда особенно не ходит, ни с кем не встречается».

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