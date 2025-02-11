«Живые позавидуют мертвым»: ВСУ разбили колонну российских оккупантов под Великой Новоселкой 1 11.02.2025, 15:23

1,852

иллюстративное фото

Все напоминало кинофильм «Остров сокровищ».

Подразделения ВСУ продолжают сражаться с оккупантами на всей территории Украины. 10 февраля стало известно, что военнослужащим 110-й Отдельной механизированной бригады удалось разбить колонну военной техники армии РФ под Великой Новоселкой.

Об этом сообщили в Telegram-канале бригады.

БПЛА-разведчики вылетели по дороге Шахтерского, заметив два БМП, которые в 110-й назвали «плодами извращенной фантазии сварщиков» армии РФ.

Первые 155-мм снаряды артиллерии ВСУ упали в 10 метрах «перед лицами россиян».

В 110-й ОМБр заявили, что противники попытались высадить 20 человек пехоты в лесопасадке.

Вражеская техника попыталась отойти назад, но потерпела неудачу, поскольку за ней вылетели БПЛА из другого подразделения.

«Далее все напоминало фразу из кинофильма «Остров сокровищ»: «А те из вас, кто останутся в живых, позавидуют мертвым», - указали в бригаде.

В лесопосадку прилетело не менее 10 снарядов, российских солдат уничтожали сразу четырьмя видами вооружения. Подтверждения выживших среди солдат Путина не было, но даже если кому-то удалось уцелеть, то ни о каком наступлении речи не шло.

В 110-й бригаде произошедшее сравнили с фестивалем Burning Man и признались, что битва вызвала у них «бесконечное чувство самореализации и удовольствия».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com