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«Живые позавидуют мертвым»: ВСУ разбили колонну российских оккупантов под Великой Новоселкой

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  • 11.02.2025, 15:23
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«Живые позавидуют мертвым»: ВСУ разбили колонну российских оккупантов под Великой Новоселкой
иллюстративное фото

Все напоминало кинофильм «Остров сокровищ».

Подразделения ВСУ продолжают сражаться с оккупантами на всей территории Украины. 10 февраля стало известно, что военнослужащим 110-й Отдельной механизированной бригады удалось разбить колонну военной техники армии РФ под Великой Новоселкой.

Об этом сообщили в Telegram-канале бригады.

БПЛА-разведчики вылетели по дороге Шахтерского, заметив два БМП, которые в 110-й назвали «плодами извращенной фантазии сварщиков» армии РФ.

Первые 155-мм снаряды артиллерии ВСУ упали в 10 метрах «перед лицами россиян».

В 110-й ОМБр заявили, что противники попытались высадить 20 человек пехоты в лесопасадке.

Вражеская техника попыталась отойти назад, но потерпела неудачу, поскольку за ней вылетели БПЛА из другого подразделения.

«Далее все напоминало фразу из кинофильма «Остров сокровищ»: «А те из вас, кто останутся в живых, позавидуют мертвым», - указали в бригаде.

В лесопосадку прилетело не менее 10 снарядов, российских солдат уничтожали сразу четырьмя видами вооружения. Подтверждения выживших среди солдат Путина не было, но даже если кому-то удалось уцелеть, то ни о каком наступлении речи не шло.

В 110-й бригаде произошедшее сравнили с фестивалем Burning Man и признались, что битва вызвала у них «бесконечное чувство самореализации и удовольствия».

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