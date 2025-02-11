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Будут судить владельца сгоревшего в Витебске торгового центра

  • 11.02.2025, 15:52
  • 1,290
Будут судить владельца сгоревшего в Витебске торгового центра
Виктор Велюго

Виктора Велюго осудят по протестной статье.

За «распространение экстремизма» будут судить Виктора Велюго — директора ТЦ «Беларусь», где 13 декабря прошлого года произошел большой пожар, пишет «Витебская Весна».

Рассмотрение дела известного в Витебске бизнесмена, возбужденного по ч.2 ст. 19.11 КоАП, назначено на 19 февраля, оно пройдет в суде Железнодорожного района Витебска.

Судьей назначена Екатерина Цыбульская — в основном ей в этом суде отдают политические «административки».

Вскоре после пожара в торговом центре Виктор Велюго был задержан: официальные СМИ показали его в наручниках. По предварительной версии, пожар в торговом центре произошел из-за некачественной проводки. Признали ли владельца ТЦ ответственным за нарушение, неизвестно. Похоже, что он на свободе.

После пожара в ТЦ «Беларусь» в медучреждения попали два десятка пострадавших. Здание центра признано непригодным для дальнейшего использования, его планируют снести.

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