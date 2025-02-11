Взрыв российского танкера «Koala» в порту: капитан оценил последствия 11.02.2025, 16:00

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К этому могут быть причастны морские диверсанты.

Российские оккупанты использовали танкер «Koala» для того, чтобы в обход санкций продавать нефтепродукты другим странам.

Такое мнение в эфире «Radio NV» высказал капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

«Хочу напомнить, что танкеры «теневого флота» дали в бюджет РФ треть всех доходов. Это судно было загружено около 100 тонами мазута, должно было его перевозить и произошел такой взрыв. Судно потонуло у причала и возможен выброс этой нефти», - сказал Рыженко.

Капитан подчеркнул, что выход мазута в Балтийское море может привести к серьезной катастрофе - значительно худшей, чем это было в Черном море.

«В Черном море было от 4 до 8 тонн этого мазута. И Черное море значительно глубже. А Балтийское море относительно мелкое. Если этот мазут выльется в Финский залив Балтийского моря - это будет серьезная катастрофа и для России и для Эстонии, Финляндия и других стран», - пояснил Рыженко.

Он отметил, что эта ситуация возникла после того, как российские корабли начали повреждать кабели связи в Балтийском море.

«Сам характер повреждений говорит, что возможно хотели не разлив мазута, а повреждение этого корабля. По характеру это возможное использование морских диверсантов. Сейчас есть такие приборы, которые позволяют им передвигаться под водой на значительные расстояния. Поэтому я не исключаю, что могла быть какая-то такая мера, которая привела к такому выбросу», - предположил Рыженко.

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