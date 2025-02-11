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Власти проговорились об одной из ключевых проблем

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  • 11.02.2025, 16:14
  • 3,478
Власти проговорились об одной из ключевых проблем

Медики бегут из белорусских больниц.

В Березовском районе Брестской области не хватает врачей. Об этом было заявлено на заседании итогового медицинского совета, на котором присутствовали и чиновники (в том числе и из Бреста), сообщает «Еврорадио».

«Не скрою, кадровые проблемы имеют место: не хватает стоматолога-хирурга, стоматолога-терапевта для оказания платных услуг, — говорила главный врач Березовской центральной районной больницы Нелли Малейтина. — В поликлиниках нет эндокринолога, не хватает рентгенологов, невролога, хирурга, врачей общей практики, педиатров».

У Малейтиной есть надежда на распределение молодых специалистов в этом году. Подана заявка на 42 врачей и 44 специалистов среднего уровня.

Правда, и с этим могут возникнуть проблемы. Прошлой осенью в соседнем Пружанском районе местные чиновники возмущались, что многие целевики не доезжают до малой родины. Речь шла об обеспечении молодыми специалистами Пружанской центральной районной больницы. Такая проблема с выпускниками-медиками существует по всей стране.

В 2024-м количество медиков в Беларуси продолжало уменьшаться.

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