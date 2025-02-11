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СМИ: Путина шокировал секретный доклад

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  • 11.02.2025, 16:17
  • 11,430
СМИ: Путина шокировал секретный доклад

Оборонная промышленность России на грани краха.

Российское руководство не владеет правдивой информацией о состоянии собственного оборонного сектора, утверждает аналитик по вопросам обороны при Фонде Казимежа Пулавского (Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego) (Варшава) Рубен Джонсон в статье для издания 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org):

— Путин отправил в отставку генерального директора Роскосмоса Юрия Борисова. Его заменит 39-летний Дмитрий Баканов, который занимал должность заместителя министра транспорта России и возглавлял государственную спутниковую связь «Гонец».

Отставка Борисова стала второй заменой опытного руководителя в российском оборонном и аэрокосмическом секторе за последние четыре месяца.

В ноябре 2024 года Юрий Слюсарь, экс-глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), оставил свой пост и занял должность губернатора Ростовской области. Его сменит Вадим Бадеха, который в данный момент занимает должность генерального директора Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

Борисов ушел по указу Путина, а Слюсарь сам решил стать губернатором, но причины их отставок одни и те же: российский оборонный и аэрокосмический сектор на грани краха.

Как сказал один мой коллега, который много лет проработал в российском секторе проектирования и производства авиации: «Множество подразделений этого когда-то величественного и почетного символа промышленной мощи Советского Союза сейчас исчезают, а многие уже исчезли».

По мнению автора, российская оборонная промышленность быстро теряет высококвалифицированных специалистов в самый ответственный момент:

— Отставка обоих главных руководителей промышленных групп означает потерю десятков лет опыта, в то время, когда российский оборонный сектор остро нуждается в опытных специалистах.

Слюсарь работал в Министерстве торговли и промышленности, контролировавшем оборонный сектор, а затем в 2015 году возглавил ОАК. Борисов был заместителем министра торговли и промышленности с 2012 по 2018 год, заместителем министра обороны по закупкам с 2012 по 2018 год, заместителем председателя правительства по оборонной и космической промышленности с 2018 по 2022 год и генеральным директором Роскосмоса с июля 2022 года до прошлой недели. Его знания в области обороны можно назвать энциклопедическими.

Хотя пост главы ОАК считается самым важным и престижным в российском оборонном секторе, Слюсарь ушел по собственной инициативе, в отличие от Борисова, которого уволили. Цифры последних лет объясняют, почему его также могли бы уволить, если бы он остался на своем посту.

В конце прошлого года, общаясь с экспертами аэрокосмической отрасли России, один из них сказал: «Результаты выполнения государственных заказов в отрасли оставляют желать лучшего. В сфере военной авиации есть серьезные проблемы, а коммерческое производство практически пришло в упадок».

Рубен Джонсон утверждает, что сектор не выполняет поставленные задачи и не укладывается в планы:

— Согласно российскому госплану, в 2023 году планировалось выпустить 40 гражданских самолетов, а до 2026 года — еще столько же. Предполагалось, что выпуск самолетов увеличится до 120 единиц в год, затем до 200 в 2028 году, до 230 в 2030 году. Это был бы рекордный уровень производства авиалайнеров с конца 1970-х, когда советская промышленность была на пике своего развития.

На самом деле, в 2024 году было построено всего три авиалайнера, хотя планировалось 40. С момента вторжения в Украину в 2022 году Россия построила всего семь коммерческих авиалайнеров.

Летом 2024 года было принято решение скрыть информацию о количестве воздушных судов, зарегистрированных на различные авиакомпании, что соответствует привычной практике скрывать неприятные новости.

Ожидается значительное снижение пассажиропотока в 2025-2026 годах из-за быстрого сокращения количества воздушных судов. Количество аварий растет. Открытые источники сообщают, что количество инцидентов удвоилось с 2019 года.

Один аналитик заявил: «Представление о том, что Россия смогла выдержать давление западных санкций, — это всего лишь выдумка и манипуляция российской пропаганды. Хотя санкции не привели к макроэкономическому кризису и не вызвали необратимых сбоев в цепочках поставок, они оказывают накопительный эффект».

Исследователи подчеркивают связь между проблемами в коммерческом и оборонном секторах. Большинство значимых новых военных программ, таких как авиационный комплекс дальней авиации ПАК-ДА или замена МиГ-31 — МиГ-41 ПАК-ДП, на данный момент лишь «бумажные самолеты».

Автор утверждает, что российское руководство не обладает точной информацией о состоянии собственного оборонного комплекса:

— Весьма показательными являются именно обстоятельства, связанные с увольнением Борисова. По словам источника в Москве, ходят слухи, что Путину положили на стол «папку». Документы показали, что количество космических запусков в России резко упало до уровня 1960-х годов, когда программа находилась в зачаточном состоянии.

По сообщениям, информация о том, что космический сектор находится в плачевном состоянии, разозлила Путина, поэтому на следующий день он уволил Борисова. Согласно источнику, большинство сотрудников Роскосмоса не знали, что Борисова уволили, поскольку это случилось за какие-то пару часов.

По мнению источника в Москве, это демонстрирует, «насколько мало Путин осведомлен о реальном состоянии дел в своем оборонном секторе. Он думал, что все хорошо в космическом и авиационном секторах. Для него было огромным шоком узнать, насколько на самом деле ужасна ситуация — и это, вероятно, еще повториться».

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