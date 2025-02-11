В Беларуси заработал «налог для богатых» 4 11.02.2025, 16:23

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Кого он затронет?

В Беларуси с 1 января 2025 года ввели несколько изменений по налогу на богатство. Об этом сообщает инспекция МНС по Витебской области. В Министерстве по налогам и сборам рассказали подробности по этим изменениям.

«Появилась новая категория населения, которая в 2025 году впервые представит налоговые декларации», — заявил 11 февраля начальник главного управления налогообложения физлиц МНС Андрей Ковалевский.

По его словам, декларации должны предоставить те, кто получил за 2024 год доходы более 200 тыс. рублей от трех источников. Речь о поступлениях денег от дивидендов, по трудовым договорам, а также по гражданско-правовым договорам.

Напомним, так называемый «налог на богатство» ввели в Беларуси с 2024 года.

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