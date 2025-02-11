Режим «обокрали» 1 11.02.2025, 16:39

2,412

Почему валюта «вытекает» из страны.

Права инвесторов из «недружественных стран» на заработанные ими в Беларуси деньги в скором времени могут быть еще более ограничены. Александр Лукашенко пообещал «разобраться» с теми, кто выводит валюту за границу. Властям действительно стоит переживать из-за оттока валюты, соглашаются эксперты, но виноваты в этом вовсе не иностранные инвесторы, пишет сайт телеканала «Белсат».

Лукашенко «обокрали»

Прокуратура в Беларуси уже проверяет компании, у которых есть учредители или собственники из «недружественных стран». Это произошло после того, как Александр Лукашенко узнал от генпрокурора Андрея Шведа, что такие бизнесы якобы вывели из страны не $15 млн, как Лукашенко ранее докладывали, а «сотни миллионов».

,«Дивиденды выводят. Они что, лично заработали эти деньги? Мизерный заработок нашим людям заплатили, сами смотались за границу и вывели еще деньги. Это что, нормально? В ближайшее время мы разберемся с правительством, как они реализовывали те решения, которые мною были приняты», – сказал Лукашенко.

Он не уточнил, за какой период выведены деньги. Вероятно, речь идет о времени с 23 апреля 2024 года, когда появилось постановление правительства №299 «О применении специальной ограничительной меры». Она запретила компаниям с учредителями или собственниками из «недружественных стран» выводить дивиденды за рубеж без выполнения ряда условий и разрешения областных либо Минского городского исполкомов. Именно с этим постановлением связаны проверки прокуратуры.

Старший научный сотрудник BEROC, директор школы экономики и бизнеса Biseb Дмитрий Крук рассказал «Зеркалу», что не видит по статистике, чтобы инвесторы массово выводили деньги из Беларуси. Он также считает, что беспокойство Лукашенко вызвано дефицитом внешней торговли.

«Когда в 2022-м и большей части 2023 года валютная выручка в Беларусь шла неожиданно большими темпами, это позволяло закрыть глаза на вторичные проблемы. А если этого огромного притока валюты нет, «проблемы» типа вывода средств за границу начинают привлекать к себе внимание», – сказал Дмитрий Крук.

Как работают ограничения на вывод денег?

Ограничения касаются инвесторов из Австралии, ЕС, Канады, Лихтенштейна, Норвегии, Новой Зеландии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, США, Черногории, Швейцарии.

Инвесторам нужно просить разрешение у исполкомов, если на всех иностранных представителей компании за год получается больше дивидендов, чем 80 000 базовых величин (3,36 млн BYN).

Чтобы получить разрешение, нужно выполнить ряд условий. У компании не должно быть убытков за предыдущий год и за отчетный период года, в котором подается заявка на вывод средств. Также не должно быть задолженностей по кредитам, оплате налогов и отчислений в ФСЗН. Работников должно быть не менее 70% к уровню предыдущего года. Общий объем выплаченных дивидендов и тех, которые заявлены к выплате, за год должен составлять не более 50% от среднего объема прямых иностранных инвестиций на чистой основе за 5 лет, предшествующих году, в котором осуществляется их выплата.

Исполком может рассматривать заявку 30 дней. Если она одобрена, то в течение 10 дней с выплаты дивидендов инвестор должен сообщить исполкому о сумме.

Постановление будет действовать до конца 2025 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com