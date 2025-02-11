Россия предлагает Китаю нефть по бросовым ценам 1 11.02.2025, 16:44

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Пока Пекин отказывается от новых контрактов.

Введенные месяц назад администрацией Джо Байдена нефтяные санкции против России пока дают результат, подрывая ее доходы от экспорта нефти. Поскольку китайские переработчики сократили закупки из-за санкций и логистических проблем, а ставки фрахта не находящихся под ограничениями судов выросли в разы, российским поставщикам приходится снижать цены.

Поставки нефти сорта ESPO из дальневосточного порта Козьмино на танкерах, не входящих в черные списки, с загрузкой в марте осуществляются с премией к Brent в $2-3 за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров. Между тем, в января для грузов на тех же условиях премия составляла $5 и выше. (В отличие от сорта Urals, экспортируемого из западных портов России, менее сернистый сорт ESPO может быть дороже Brent.).

Покупателям также предлагают принять нефть с доставкой на санкционном танкере по еще более низкой цене, отмечает Bloomberg. По словам трейдеров, государственные нефтеперерабатывающие компании Китая пока отказываются в феврале заключать договоры на поставку ESPO, взвешивая риски и возможные последствия. Независимые же НПЗ, множество которых расположено в провинции Шаньдун, сократили переработку более чем вдвое до самого низкого уровня с пандемического марта 2020 г. Для них российская нефть стала очень дорогой из-за сильно выросших расходов на ее транспортировку.

Ставки фрахта еще во второй половине января подскочили в пять раз по сравнению с расценками до 10 января, когда были введены санкции, под которые попала подавляющая часть танкеров, обслуживавших поставки в Китай ESPO и другого дальневосточного сорта, Sokol.

По словам трейдеров, чтобы сохранить торговлю ESPO, покупатели и продавцы рассматривают возможность разгрузки на менее известных нефтяных терминалах либо за пределами провинции Шаньдун, а также перегрузки в море на другие танкеры. Однако эти меры сопряжены с увеличением затрат, которое большинство НПЗ сейчас не может себе позволить.

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