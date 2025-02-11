В Сеть попал интересный школьный тест по химии
- 11.02.2025, 16:54
Проверьте себя.
Химия — это не просто таблица Менделеева и формулы, а наука, которая объясняет, как устроен наш мир. В школе все когда-то учили про молекулы, реакции и кислотно-основные свойства, но сколько из этого вы помните сейчас? Спрашивает «Вокруг света».
Готовы проверить, насколько хорошо вы помните школьную программу по химии? Пройдите тест и узнайте, сможете ли вы тягаться с выпускниками
Как отличить железо, кобальт и никель от других переходных металлов: на вкус, по цвету, по запаху или с помощью магнита?