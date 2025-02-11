Белоруска раскусила хитрую схему мошенников
- 11.02.2025, 17:03
Обещали конфискат прямо с таможни.
На аккаунт в Instagram, который торгует конфискатом, обратила внимание читательница «Онлайнера» Наталья. «Айфоны», техника Dyson, телевизоры — все по хорошим ценам, правда, сама таможня, которая якобы поставляет конфискат, никакие товары в этот магазин не отправляет.
— Хотели купить телевизор и нарвались с мужем в инсте на магазин бытовой техники «по самым низким ценам». Аккаунт заманивает сладкими ценами, гарантируя, что товар является купленным конфискатом у таможенников, — говорит Наталья. — Картинки со склада похожи на реальность, не подкопаешься. Куча подписчиков, люди готовы выкладывать свои деньги за телевизоры, «айфоны» и прочую технику.
Наталья решила проверить аккаунт: оказалось, он сменил имя в профиле 9 раз, никакой информации про юридический адрес нет, как и документов, которые подтверждали бы реальность фирмы.
— Зато на переписку отвечают быстро, готовы прямо сейчас выслать товар.
В Государственном таможенном комитете в курсе, что аферисты используют эту легенду, и советуют быть внимательными, не поддаваться на уловки мошенников.