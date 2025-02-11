закрыть
11 февраля 2025, вторник, 17:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белоруска раскусила хитрую схему мошенников

  • 11.02.2025, 17:03
Белоруска раскусила хитрую схему мошенников

Обещали конфискат прямо с таможни.

На аккаунт в Instagram, который торгует конфискатом, обратила внимание читательница «Онлайнера» Наталья. «Айфоны», техника Dyson, телевизоры — все по хорошим ценам, правда, сама таможня, которая якобы поставляет конфискат, никакие товары в этот магазин не отправляет.

— Хотели купить телевизор и нарвались с мужем в инсте на магазин бытовой техники «по самым низким ценам». Аккаунт заманивает сладкими ценами, гарантируя, что товар является купленным конфискатом у таможенников, — говорит Наталья. — Картинки со склада похожи на реальность, не подкопаешься. Куча подписчиков, люди готовы выкладывать свои деньги за телевизоры, «айфоны» и прочую технику.

Наталья решила проверить аккаунт: оказалось, он сменил имя в профиле 9 раз, никакой информации про юридический адрес нет, как и документов, которые подтверждали бы реальность фирмы.

— Зато на переписку отвечают быстро, готовы прямо сейчас выслать товар.

В Государственном таможенном комитете в курсе, что аферисты используют эту легенду, и советуют быть внимательными, не поддаваться на уловки мошенников.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новый «1917-й» не за горами
Новый «1917-й» не за горами Петр Олещук
В это трудно поверить
В это трудно поверить Виталий Портников
Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин