Белоруска раскусила хитрую схему мошенников 11.02.2025, 17:03

Обещали конфискат прямо с таможни.

На аккаунт в Instagram, который торгует конфискатом, обратила внимание читательница «Онлайнера» Наталья. «Айфоны», техника Dyson, телевизоры — все по хорошим ценам, правда, сама таможня, которая якобы поставляет конфискат, никакие товары в этот магазин не отправляет.

— Хотели купить телевизор и нарвались с мужем в инсте на магазин бытовой техники «по самым низким ценам». Аккаунт заманивает сладкими ценами, гарантируя, что товар является купленным конфискатом у таможенников, — говорит Наталья. — Картинки со склада похожи на реальность, не подкопаешься. Куча подписчиков, люди готовы выкладывать свои деньги за телевизоры, «айфоны» и прочую технику.

Наталья решила проверить аккаунт: оказалось, он сменил имя в профиле 9 раз, никакой информации про юридический адрес нет, как и документов, которые подтверждали бы реальность фирмы.

— Зато на переписку отвечают быстро, готовы прямо сейчас выслать товар.

В Государственном таможенном комитете в курсе, что аферисты используют эту легенду, и советуют быть внимательными, не поддаваться на уловки мошенников.

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