«Ударил коленом в грудь и бросил на скамейку» 11.02.2025, 17:15

В Пинске рыбак по неизвестной причине напал на ребенка.

В Пинске 41-летний местный житель напал на ребенка на городской набережной. Инцидент произошел на пешеходной дорожке, где дети катались на самокатах и велосипедах, рассказали в телеграм-канале милиции Брестчины.

Сообщение о нападении поступило в оперативно-дежурную службу Пинского ГОВД. Очевидцы рассказали, что неизвестный схватил 13-летнего подростка за одежду, ударил коленом в грудь и бросил на скамейку.

Прибывшие на место милиционеры задержали нарушителя. Им оказался ранее судимый, неработающий мужчина, который в тот день рыбачил на набережной. Что именно вывело его из себя — неудачная рыбалка или смех детей — он сам объяснить не смог.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за хулиганство.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com