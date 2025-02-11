«Ударил коленом в грудь и бросил на скамейку»
- 11.02.2025, 17:15
В Пинске рыбак по неизвестной причине напал на ребенка.
В Пинске 41-летний местный житель напал на ребенка на городской набережной. Инцидент произошел на пешеходной дорожке, где дети катались на самокатах и велосипедах, рассказали в телеграм-канале милиции Брестчины.
Сообщение о нападении поступило в оперативно-дежурную службу Пинского ГОВД. Очевидцы рассказали, что неизвестный схватил 13-летнего подростка за одежду, ударил коленом в грудь и бросил на скамейку.
Прибывшие на место милиционеры задержали нарушителя. Им оказался ранее судимый, неработающий мужчина, который в тот день рыбачил на набережной. Что именно вывело его из себя — неудачная рыбалка или смех детей — он сам объяснить не смог.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за хулиганство.