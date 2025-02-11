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Новые лживые истории от всезнайки

  • Константин Дикусар
  • 11.02.2025, 17:18
Новые лживые истории от всезнайки
Мария Захарова

Захарова, Румыния и Вторая мировая война.

Во-первых, почему важно бороться с ложью, манипуляциями и искажениями прошлого и настоящего ? Потому что миф или ложь, если их не оспаривать, станут «правдой» или источником правдивости.

И Россия делает это уже как минимум 2 столетия в отношении Румынии и Республики Молдавии (Бессарабии) — самым грубым образом фальсифицирует и искажает их историю.

Недавно Мария Захарова обвинила Молдову в «попытках» «прикрыть преступления нацистской Румынии в молдавских учебниках для русскоязычных школ». Упоминается также имя маршала Иона Антонеску.

По словам Захаровой, Ион Антонеску был «нацистом», а Румыния также была «нацистским государством» во время Второй мировой войны. Также, по словам Захаровой, «прикрываются» преступления геноцида и преступления против человечности, совершенные Румынией во Второй мировой войне. Далее идет хаотичный обход событий с 1940 года до падения Антонеску именно для того, чтобы те, кто следит за пресс-конференциями Захаровой, ничего не поняли.

Прежде всего следует сказать, почему Румыния вступила во Вторую мировую войну. 28 июня 1940 года Румыния, возглавляемая тогда королем-диктатором Каролем II, уступила Бессарабию и северную Буковину СССР после угрозы тотальной войны со стороны Молотова и Сталина. Формально это был момент, когда СССР вывел Румынию из состояния нейтралитета. Отделение от Румынии некоторых территорий, в том числе и севера Буковины, населенного преимущественно украинцами, де-факто означало начало войны, агрессии со стороны СССР.

Румыния тогда не могла оказать никакого сопротивления, поскольку ее франко-британские союзники сами находились в растерянности (они также не хотели рисковать крупным конфликтом с СССР из-за такого восточноевропейского государства, как Румыния. Тогда еще существовали типично западные насмешки над восточным государством), а с другой стороны, немецкие нацисты, с которыми СССР подписал пакт Риббентропа — Молотова, призывали Бухарест уступить соответствующие румынские территории и не сопротивляться (посредством секретного дополнительного пакта, приложенного к пакту Риббентропа — Молотова, Германия заявила о своей незаинтересованности в соответствующих территориях, оставив тем самым свободу действий для советской оккупации).

Во-вторых, уход от власти Кароля II и приход к власти Иона Антонеску, кадрового военного, генерала румынской армии, бывшего начальника штаба, бывшего министра обороны, стал сигналом о том, что Румыния собирается отомстить, точнее, вернуть то, что у нее было украдено, отнято силой и угрозами (к 1941 году Германия уже усиленно готовилась к внезапному нападению на советского союзника и искала партнеров в Европе для этой операции. Среди этих партнеров были, например, Румыния, Венгрия и Словакия).

Возвращение Бессарабии и северной Буковины было основной причиной, по которой Ион Антонеску вовлек Румынию в войну на стороне Германии, единственной державы того времени, которая гарантировала генералу возвращение территорий, украденных советскими оккупантами годом ранее.

Ион Антонеску не был нацистом, он был военным диктатором-антисемитом. Диктатура, которую он установил в Румынии, не имела официальной идеологии (за исключением краткого сотрудничества с движением легионеров «Железная гвардия»). Военный союз с Германией не делает Румынию нацистским государством. По той же логике и СССР следует считать нацистским государством, поскольку она была союзником Германии до 1941 года в силу Пакта Риббентропа — Молотова.

Столь же лживы и заявления Захаровой о том, что учебники по «истории румын» («История Молдовы») для русскоязычных школ Молдовы прикрывают военные преступления, совершенные режимом Антонеску. Прежде всего, нет никакой разницы в содержании учебников истории для румыноязычных и русскоязычных учащихся.

Во-вторых, историография Румынии и Молдовы уже давно открыто говорит о преступлениях, которые были совершены Румынией во Второй мировой войне против евреев (Холокост) и цыган как на территории Румынии в целом (включая Бессарабию), так и в Приднестровье, Одессе и т.д. Румыния также создала комиссию, состоящую из историков Румынии, Молдовы и других стран, которая подготовила специальный доклад о Холокосте в Румынии (Комиссия «Визеля» и отчет «Визеля»).

Преступления режима Антонеску подробно описаны в школьных учебниках. Но, возможно, Захарова обеспокоена тем, что эти преступления рассматриваются в другом контексте с советской оккупацией и военными операциями румынской армии по освобождению Бессарабии и северной Буковины. В советской историографии преступления против евреев и цыган на вышеупомянутых территориях заставили советских и российских историков рассматривать все военные и политические действия Румынии после 1940 года как оккупацию, что означает не только незнание румынской истории, но и грубую фальсификацию.

Румыния признает все свои преступления времен Второй мировой войны и обязалась помочь жертвам законодательным, гуманитарным и всеми способами. В то же время Румыния и нынешняя Республика Молдова (Бессарабия) никогда не плюнут на память сотен тысяч румынских солдат, отдавших свои жизни за освобождение румынских земель, оккупированных и большевизированных СССР.

Напротив, мы не видим, чтобы нынешняя Российская Федерация, наследница СССР, создавала комиссии для того, чтобы взять на себя ответственность за преступления, совершенные на румынских территориях, — массовые депортации, внесудебные казни интеллигенции, колонизацию иностранными элементами, организованные и спланированные голодоморы и т.д.

Константин Дикусар, kasparov.ru

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