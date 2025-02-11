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На Лукашенко в Украине подали в суд

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  • 11.02.2025, 17:25
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На Лукашенко в Украине подали в суд

От него требуют крупную сумму.

В Украине в суд подали иск против Александра Лукашенко. Также ответчиками по субсидиарному иску значатся Россия, Владимир Путин, Беларусь, Иран и Северная Корея. Общественная организация «ДрукАрмия» требует от них компенсировать моральный ущерб, нанесенный гражданам Украины в результате полномасштабной российской агрессии, передает «Радыё Свабода».

В качестве третьих лиц автор иска просит присоединить Кабинет министров Украины, правительства США, Великобритании, Франции, Китая, ООН, Еврокомиссию, а также американскую технологическую компанию Alphabet Inc и ICANN — Корпорацию по управлению доменными именами.

В иске из России, Беларуси, Ирана и Северной Кореи требуют выплатить украинцам 1,9 дециллиарда гривен (цифра в 37 знаков). Правда, расчеты, на основании которых определен такой размер компенсации, в иске не приводятся.

Суд предложил истцу исправить ошибки и доплатить судебный сбор. Он зависит от размера предъявленной претензии и составляет 1,5% от общей суммы иска или не менее одного размера прожиточного минимума и не более 350 размеров прожиточного минимум для трудоспособных людей.

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