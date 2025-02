Астрономы обнаружили более 20 загадочных радиосигналов из глубокого космоса 11.02.2025, 17:38

Они стали большой загадкой для ученых.

Астрономы создали специальную систему для просеивания радиосигналов в космосе, пытаясь определить их источники. Ученые изучили яркие всплески энергии, которые появляются внезапно и затем исчезают почти так же быстро, существуя всего несколько секунд и даже меньше.

Ученые протестировали новую систему, которая может выделять редкие радиосигналы среди огромных потоков данных. Исследование опубликовано в Publications of the Astronomical Society of Australia, пишет Earth (перевод - «Фокус»).

Ученые называют загадочные радиосигналы из глубокого космоса быстрыми радиовсплесками, которые представляют собой интенсивные радиоволны, способные высвободить столько же энергии за мгновение, сколько Солнце за один день. Никто на самом деле не знает, что их вызывает, но они неожиданно появляются по космосу.

Ученые изучают яркие вспышки энергии с тех пор, как о них впервые сообщили в 2007 году, но они продолжают удивлять своими странными вариациями.

Новая система анализа CRACO помогла ученым обнаружить два из этих быстрых радиосигналов в ходе пилотного запуска. Система также идентифицировала более 20 дополнительных быстрых радиовсплесков, что стало неожиданным бонусом.

Система CRACO включает в себя набор мощных компьютеров, которые анализируют огромный объем данных, полученных радиотелескопом ASKAP, который находится в Австралии. CRACO отфильтровывает ненужный шум и отмечает все, что может быть внезапным всплеском радиоволн.

Астрономы также обнаружили долгопериодические транзиенты, которые остаются яркими в течение более длительных промежутков времени по сравнению с быстрыми радиовсплесками. Они кажутся необычными объектами в нашей галактике, хотя остаются загадочными, ведь никто точно не знает их природу.

Некоторые транзиенты выключаются и включаются с непредсказуемыми интервалами. Такое нерегулярное поведение затрудняет их обнаружение.

Знание того, откуда в космосе берутся радиосигналы, помогает ученым выяснить, исходят ли они из далеких галактик или из близких. Каждый радиовсплеск или транзиент может раскрыть подробности об окружающей среде, которая их создала.

Ученые считают, что быстрые радиовсплески могут перемещаться на миллиарды световых лет, неся признаки распределения материи на этом пути. Это может помочь обнаружить космические структуры, которые в противном случае были бы невидимы.

Когда местоположение радиовсплеска определено, астрономы могут сравнить это место с оптическими данными. Если они находят там галактику, это намекает на возможные процессы, создающие загадочные радиосигналы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com