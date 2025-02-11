Кремль ответил на сообщения о прилете в Москву самолета посланника Трампа

Кремль ответил на сообщения о прилете в Москву самолета посланника Трампа3
- 11.02.2025, 17:44
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У Пескова нет никакой информации.
У Кремля нет никакой информации о прилете в Москву частного самолета, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Данные о том, что из Вашингтона в Москву прибыл самолет Gulfstream G650ER, «связанный с Уиткоффом», появились в телеграм-каналах и американском сегменте соцсети X утром 11 февраля.
На вопрос РБК о том, планируются ли сейчас какие-либо контакты администрации Трампа с российскими властями, в частности по Украине, Песков ответил отрицательно: «Нет, никакой информации нет и никаких контактов у нас не планируется».